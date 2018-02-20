Lens fena yakalandı! ‘Bırakın eve gidelim’
Jeremain Lens, Beşiktaş’ın bugün Bayern Münih ile oynayacağı kader maçı öncesi eğlencenin dozunu kaçırdı. Ünlü futbolcuyu arkadaşları böyle kamufle etti
Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Jeremain Lens, önceki akşam arkadaşlarıyla eğlence turuna çıktı. Bir gecede üç kulüp gezen ünlü futbolcu, Arnavutköy'de yürürken patlayan flaşlarla büyük panik yaşadı. Görüntülenmemek için montuyla yüzünü gizlemeye çalıştı.
Arkadaşları da adeta kol kanat gererek ünlü futbolcuya siper oldu. Ünlü futbolcunun sadece yüzünü değil dövmelerini de kamufle etmeye çalıştılar. Muhabirlere, “Takım zaten kötü gidiyor. Çekmeyin ya! Bırakın eve gidelim” diye tepki gösterdiler.
Milliyet
Son güncelleme: 15:04 | 20.02.2018