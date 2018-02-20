İngilizler’den büyük hata! Cenk Tosun…

Temsilcimiz Beşiktaş'ın bu akşam Şampiyonlar Ligi 2.Turunda karşılaşacağı maç öncesi İngiliz Daily Mirror Gazetesi bir hataya imza attı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Turu’na temsilcimiz Beşiktaş’ın Bayern Münih’le karşılaşacağı kritik mücadele öncesi İngiliz Daily Mirror Gazetesi, Everton’a transfer olan Cenk Tosun’u kadroda gösterdi.

​Haberde iki takımın Şampiyonlar Ligi’nde gösterdikleri başarılara yer verilirken Alman ekibinin en büyük gücü Lewandowski olarak gösterilirken, Beşiktaş’ın en tehlikeli oyuncusunun Cenk Tosun olacağı belirtildi.

Spor yazarlarından Bayern Münih Beşiktaş maçı yorumları Türkiye'nin nefesini tutarak beklediği Bayern Münih Beşiktaş maçına artık saatler kaldı. Herkesin sonucunu merak ettiği dev eşleşme için spor yazarları da birbirinden ilginç tespitlerde bulundu. Ahmet Çakar kuranın mafya işi olduğunu iddia etti. İlgili Haberi Oku

‘Cenk Tosun Bayern defansını test edecek’

Bir İngiliz gazetesi olmasına rağmen İngiliz ekibi Everton’a transfer olan Cenk Tosun’u halen Beşiktaş’ta forma giydiğini sanması dikkat çekti. Mirror haberde Cenk’ten ‘Beşiktaş forveti Cenk Tosun bu akşam Bayern defansını test edecek’ dendi.