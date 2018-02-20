İki kez kanseri yenen Türk sporcu Balkan şampiyonu oldu

23'üncü Balkan Salon Atletizm Şampiyonası’nda 60 metre engellide Türk sporcu Türkiye rekorunu kırarak Balkan şampiyonu oldu.

Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Batuhan Eruygun, İstanbul'da düzenlenen 23’üncü Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda Balkan Şampiyonu oldu. Şampiyonada Ayyıldızlılar 10 madalya alırken, üç de Türkiye rekoru kırıldı.

60 metre engellide 7.91'lik derecesiyle Türkiye rekorunu kırarak Balkan şampiyonluğunu kazanan Eruygun, adını zirveye yazdırdı. Eruygun, 2012'de üçüncü olduğu Balkan Salon arenasına tam altı yıl sonra şampiyon olarak döndü.

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60 metre engel yarışını 8 saniyenin altında koşan ilk atlet olarak Milli Takımın yıldız isimlerinden biri olan Eruygun, kansere yakalanmış, iki kez ameliyat olup kemoterapi görmüştü. “Çok zor zamanlar geçirdiğini ve artık güzel günlere geldiğini söyleyen 26 yaşındaki Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi milli atlet, hedefinin hiç yarışamadığı olimpiyatta koşmak olduğunu belirterek şöyle konuştu: “2016'da durumum çok iyi olmasına rağmen yaşadığım hastalık nedeniyle Rio'ya gidemedim. En iyi zamanlarımda hep önüme engeller çıktı. Şimdi kendimi çok iyi hissediyorum ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda koşmanın hayalini kuruyorum. Bugüne kadar isteyip de başaramadığım hiçbir şey yok. İki kez kanseri yendim ve yeniden şampiyon oldum. Olimpiyat hedefime de ulaşacağıma inanıyorum”.

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Batuhan Eruygun'u makamında kabul edip tebrik eden Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Pınar, fakültenin bilimsel çalışmalarla Türk sporuna her zaman hizmette bulunduğunu, sahip olduğu tecrübe ve bilgiyle Türk sporunun daha iyi yerlere gelmesine katkıda bulunmalarının yanı sıra bünyelerinde yetişen öğrencilerin elde ettiği gerek ulusal gerek uluslararası başarılarla mutlu olduklarını ifade etti.