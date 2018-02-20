Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna: ‘Hamle yaptık ama olmadı’

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, Gençlerbirliği maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Beraberlik ve galibiyet için hamle yaptık ama olmadı” dedi.

Spor Toto Süper Lig'de 22. haftanın son müsabakasında Göztepe, Başkent temsilcisi Gençlerbirliği'ne konuk oldu. Mücadeleden ev sahibi takım Gençlerbirliği 3-0 galip ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Göztepe Teknik Direktörü Tuna, “Biz 2. dakikada golü yeyip 31. dakikada da 10 kişi kalınca maç içinde değişik düşüncelere girdik. Ofansif anlamda kendimizi güçlendirmeye çalışmamız zaafa dönüştü.

‘Göztepe’yi en iyi yerde bulundurmak istiyoruz’

Beraberlik ve galibiyet için hamle yaptık ama o da olmadı. Bulunduğumuz noktanın anlamı vardı. Kazansaydık 5. duruma gelecektik. Bu sebeple kazanmayı çok istiyorduk. Bunu istemeye devam edeceğiz. Göztepe'yi sezon sonunda en iyi yerde bulundurmak istiyoruz. Gençlerbirliği'nin topu rakibe bıraktığın da etkili olan bir takım olduğunu biliyorduk. Biz topa sahip olduk ama yaratıcı olamadık.

İkinci yarı başladı 5 maçtır oynuyoruz herkes puan kaybediyor. Beraberlik sayıları artmaya başladı. Biz iyi bir takımız bunu biliyoruz. Gençlerbirliği geri pas yan pas yapmamıza izin verdi. Bazen istediğiniz hiç bir şey oyunun akışında futbolda gerçekleşmiyor” ifadelerini kullandı. Ümit Özat: `Çocuk istismarına kalkışanları Taksim`in ortasında sallandıracaksın` Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Göztepe maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Biz artık kendi göbeğimizi kendimiz kesecek bir durumdayız” vurgusunu yaparak son dönemde gündeme gelen çocuk istismarı olayları ile ilgili, “Çocuk istismarına kalkışanları direkt Taksim'in ortasında ibret-i alem olsun diye sallandıracaksın” dedi. İlgili Haberi Oku