Gomis’in yaşadığı korku dolu anları anlattı!

Kasımpaşa-G.Saray maçında futboldan ve skordan çok Bafetimbi Gomis’in yaşadığı sorun gündeme damgasını vurdu... Karşılaşmanın 7. dakikasında bir anda yere yığılan Fransız yıldızın Vasovagal Senkop hastalığı hemen akıllara gelirken daha önce de Fransa’da sahada bayılması ve sonrasında yaşananlar o kısacık süre içinde herkesin aklına geldi. Peki o anda neler yaşandı?

Gomis’in yerde kalması ile birlikte yardıma ilk koşanlardan biri de Kasımpaşa Kulüp Doktoru Cem Ergenç oldu…

Gomis'e ilk müdahaleyi yapan Ergenç, duyduklarımız ise önceden yapılan hazırlığın ve planlamanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. İşte Doktor Cem Ergenç'in ağzından o anda yaşananlar:

Dünya basınında Gomis şaşkınlığı! `Nasıl yaparsınız?` Spor Toto Süper Lig'in 22.haftasında Kasımpaşa'ya deplasmanda 2-1 mağlup olan Galatasaray'da maçın başında baygınlık geçiren Gomis dünya basınında da yankı buldu. İlgili Haberi Oku

‘MUTLAKA HAVA ALMALI’

Yanına gittiğimde kendinde değildi. Dilini yutmaması için hemen sola çevirdim. Adını yüksek sesle söyledim ama tepki vermedi. İlk yapılması gereken hava yolunu açık tutmaktı. Ağzını açmak istedim. Airway çubuğu ile hemen hava yolunu açık tutmamız gerekir.

İlk müdahaleyi yaptım. Bu arada bahsettiğim şeyler 10-15 saniyelik arada oluyor. Yani Yener İnce ve G.Saray sağlık heyetinin geç kalması söz konusu değil. Tek farkımız bizim kulübemizin daha yakın olmasıydı.

‘ELİM ARADA KALDI'

Ben çenesini açtım ancak tekrar kapadı. Arada elim vardı o sırada… Bu sayede hava yolu açık kaldı. O sırada da meslektaşım Yener İnce yanımıza geldi. Onunla birlikte airway taktık ve hava yolu tamamen açık kaldı. Önce kendine geldi, sonra da sorularımıza cevap vermeye başladı.

Yener Hoca ile beraber kaldırdık ayağa ve sonrasında oyuncusu ile o ilgilendi. Ben de yanlarından ihtiyaç olursa yardım etmek için bekledim. Yener Hoca ısrarla “Bu şekilde oyuna devam edemezsin” dedi. Sonrasında kenara geldik ve ben de yanlarından ayrıldım.”

GOMİS: KORKMA İYİYİM

Göreve gelen Fatih Terim ve ekibi daha önce Bafetimbi Gomis'in bu sorunu ile böyle net bir şekilde karşı karşıya gelmemişti. Sağlık heyeti, Terim ve kurmaylarına oyuncunun durumu hakkında da daha önce bilgi verildi… İlk müdahale sonrasında Yener İnce, Gomis'in çıkmasını isterken Fransız oyuncu da ısrarla devam etmek istedi.

“Önemsiz bir durum, oynayabilirim” diyen Gomis'e, Yener İnce ise “Seni hastaneye götürelim” yanıtını verdi. Gomis “Korkma iyiyim” diyerek sahada kalacağını da ısrarla söyleyince İnce de yelkenleri suya indirmiş.

‘FAZLADAN BİR AMBULANSIMIZ DAHA VARDI'

“10 yıldır bu meslekteyim ve başta kendi oyuncularım olmak üzere rakibimizdeki oyuncuların da durumlarını yakından takip ederim. Gomis geldiğinde de durumunu yakından takip etmiştim.

BU maç öncesinde Gomis'in de durumunu göz önünde bulundurarak ihtiyatlı davrandık. Normalde 2 ambulans statta olur. Fakat Gomis'i de düşünerek bu kez 3 ambulans çağırdım.

Ayrıca çıkış kapısını da her maçtaki gibi kontrol ettik. Hangi hastaneye gideceği bile belliydi. Ayrıca bir detay daha vereyim gideceği hastanedeki doktorlar da Gomis'in hastalığı ile ilgili bilgilendirilmiş durumda.”

‘BENİMLE MUHATAP OLMASI GEREKİYORDU’

“Gomis’e doğru giderken etrafında birçok oyuncu olduğunu gördüm. Bazıları Kasımpaşalı, bazıları G.Saray'lıydı. Ben hemen ‘Açılın ben geldim' diye bağırdım. Bu durumlarda etrafının açık olması gerekir çünkü kaos olduğunda oyuncu size yanıt veremez. Yüksek sesle hitap edersiniz ve geri dönüş beklersiniz. Direkt benimle muhatap olması gerekiyordu. Ondan herkesin açılmasını istedim.”