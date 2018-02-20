Galatasaray’dan Gomis’in durumu ile ilgili açıklama

Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynadığı maçta bayılan Gomis ile ilgili kulüpten resmi açıklama yapıldı.

Galatasaray Kulübü, Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında oynanan Kasımpaşa maçının 7. dakikasında bayılarak yerde kalan Bafetimbi Gomis’in sağlık durumuyla ilgili resmi internet sitesinden açıklama yaptı.

Gomis`in yaşadığı korku dolu anları anlattı! Kasımpaşa-G.Saray maçında futboldan ve skordan çok Bafetimbi Gomis'in yaşadığı sorun gündeme damgasını vurdu... Karşılaşmanın 7. dakikasında bir anda yere yığılan Fransız yıldızın Vasovagal Senkop hastalığı hemen akıllara gelirken daha önce de Fransa'da sahada bayılması ve sonrasında yaşananlar o kısacık süre içinde herkesin aklına geldi. Peki o anda neler yaşandı? İlgili Haberi Oku

Galatasaray tarafından yapılan Gomis açıklamasında “Bafetimbi Gomis'in yapılan kapsamlı nörolojik ve kardiyolojik tetkiklerinin ardından oynaması ile ilgili bir sorun bulunmadığı tespit edildi” ifadelerine yer verildi.