Galatasaray’dan Gomis’in durumu ile ilgili açıklama
Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynadığı maçta bayılan Gomis ile ilgili kulüpten resmi açıklama yapıldı.
Galatasaray Kulübü, Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında oynanan Kasımpaşa maçının 7. dakikasında bayılarak yerde kalan Bafetimbi Gomis’in sağlık durumuyla ilgili resmi internet sitesinden açıklama yaptı.
Galatasaray tarafından yapılan Gomis açıklamasında “Bafetimbi Gomis'in yapılan kapsamlı nörolojik ve kardiyolojik tetkiklerinin ardından oynaması ile ilgili bir sorun bulunmadığı tespit edildi” ifadelerine yer verildi.