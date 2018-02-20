Formula 1’de Red Bull, 2018 model aracını tanıttı

Formula 1 sezonunun başlamasına yaklaşık bir ay kala Red Bull Racing Team atağa kalktı ve yeni aracını rakiplerinden günler önce tanıttı. Aston Martin, TAG Heuer ve Red Bull Racing’in güçlerinin birleşiminden ortaya çıkan RB14, büyük beğeni topladı. Motor gücü ve tasarımıyla dikkat çeken RB14’de mavi-siyah renklerinin yanı sıra karekod desenleri kullanıldı. Aracın sezon öncesinde eski renklerine kavuşacağı açıklandı.

Formula 1 sezonunun başlamasına yaklaşık bir ay kala Red Bull Racing Team atağa kalktı ve yeni aracını rakiplerinden günler önce tanıttı. Aston Martin, TAG Heuer ve Red Bull Racing'in güçlerinin birleşiminden ortaya çıkan RB14, büyük beğeni topladı.

Motor gücü ve tasarımıyla dikkat çeken RB14'de mavi-siyah renklerinin yanı sıra karekod desenleri kullanıldı. Aracın sezon öncesinde eski renklerine kavuşacağı açıklandı. Dünyanın en çok takip edilen motor sporları organizasyonu olan Formula 1, 25 Mart'ta Avustralya'da başlayacak.

Max Verstappen ve Daniel Ricciardo ikilisiyle yarışacak Red Bull Racing takımı da sezon öncesi hazırlıklarına devam ediyor. Sezonu şampiyon olarak tamamlamak isteyen Red Bull Racing, her zamankinden daha iyi araç geliştireceğini belirtmişti ve iddiasını ortaya koymuştu. Merakla beklenen araç, görkemli bir törenle tanıtıldı.

RB14 adı verilen araçta ilk dikkat çeken özellik rengi. Laciverte yakın bir renge bürünen yeni araç agresif görüntüsünü korurken üzerindeki Aston Martin yazısı da uzun soluklu ortaklığın aracayansıyan ilk görüntüsü oldu. Renkle ilgili yarışlar başlayınca değişiklik olacağını söyleyen yetkililer şu an sadece tanıtım amaçlı bu rengi kullandıklarını belirtti. Sosyal medyada çok sayıda olumlu mesajlar paylaşıldı.

Aracın genişleyen gövdesi ile iç hacmi de artırıldı. Bunun yanı sıra otomobile halo (pilotu dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı koruyan aksam) eklendi ve klasik motor kapağına geçildi. Karekoddetayları da RB14'ü farklı kılan özelliklerden bir tanesi.

RB14 ile ilk turu ise Daniel Ricciardo attı. Ricciardo'nun araç ile Silverstone'da bir tur attığı açıklanırken, asıl testlerin ise önümüzdeki hafta Katalunya'da başlayacağı bildirildi.