Fenerbahçeli Roman Neustadter’in oryantalli doğum günü kutlaması

Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Roman Neustadter, doğum gününü oryantal dansçılarla birlikte kutladı.

Fenerbahçeli Roman Neustadter, 30'uncu yaşını Arnavutköy'de kutladı. Rus futbolcunun doğum günü partisinde iki oryantal dans etti.

Roman Neustadter, yeni yaşını Curtis'te kutladı. Futbolcu 20 arkadaşıyla geç saatlere kadar eğlenirken, takımdan kimsenin bulunmaması dikkat çekti. Gecenin sürprizi ise iki oryantalin dans şovu oldu.

Geç saatlerde mekâna gelen oryantaller, kimi zaman masaların arasında, kimi zaman masa üstünde sergiledikleri dans şovlarıyla geceye renk kattı.

Neustadter de zaman zaman onlara eşlik etti.

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