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Fenerbahçe’de Kameni ve Neustadter’in doğum günü kutlandı

Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Idriss Carlos Kameni ile savunmacısı Roman Neustadter‘ın yeni yaşı teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından kutlandı.
21:2020 Şubat 2018
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Fenerbahçe’de Kameni ve Neustadter’in doğum günü kutlandı

Beşiktaş maçı hazırlıklarının ilk çalışmasını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yapan Fenerbahçe’de antrenman öncesi soyunma odasında doğum günü kutlaması organize edildi.

Kameni ve Neustadter'in bu özel gününü unutmayan teknik heyet ve oyuncular takım arkadaşları için doğum günü pastası hazırlattı. Bu jest karşısında büyük mutluluk duyan Kameni ile Neustadter, doğum günü pastasının mumlarını üfledikten sonra takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti ve teşekkürlerini iletti. 20 Şubat 2018 Vincent Janssen`in menajerinden Fenerbahçelileri üzecek açıklama! Vincent Janssenn'in menajeri Laros, Fenerbahçe'nin sakat forvetiyle ilgili beklenen müjdeyi vermedi, “Umarız bu sezon bitmeden sahalara geri dönebilir” diyerek karamsar ifadeler kullandı. İlgili Haberi Oku

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