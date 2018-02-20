Fatih Altaylı’dan Şenol Güneş’e: ‘Bence bir doktora görünsün’

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Bloomberg HT'de yayınlanan Spor Saati programında spor gündemini değerlendirirken Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'i eleştirdi.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Bloomberg HT’d yayınlanan ‘Spor Saati’ programında spor gündemini değerlendirirken Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

Şenol Güneş’in son dönemlerdeki davranışlarını eleştiren Altaylı, ”Şenol Güneş’e şunu tavsiye ediyorum. Bir doktora gitsin. Ona büyük saygım var. Dünya kupası, oynattığı futbol falan filan… Şenol Güneş’e saygım vardır ama öfke kontrolü ve insanlara davranış biçimi konusunda bir spor kulübünü temsil eden biri olarak çok ciddi eksikleri var. Bu Şenol Güneş bizim tanıdığımız isim olmaktan uzaklaşıyor.” dedi.

Tecrübeli teknik adamın Atiker Konyaspor maçından sonra sergilediği tavrı eleştiren Altaylı, Şenol Güneş’in aile dostları veya ailesi oturup konuşsun. Şifo’ya yaptıkları, daha önce bir futbolcuya yaptıkları… Bunlar Şenol Güneş’i Şenol Güneş yapan özellikler arasında değildir. Bizim bildiğimiz Şenol Güneş, efendiliği ve sükuneti ile rol model olmuş bir teknik direktör. Fatih Terim tam aksine öfkesiyle, insanları kırmasıyla tanınırken, Terim bundan uzaklaşma çabasındayken, Şenol Güneş’in Terim’in bıraktığı bayrağı alır daha da yükseğe dikerim diyip, herkese gider yapması kabul edilebilir değil.” ifadelerini kullandı.

Altaylı sözlerini şöyle noktaladı: “Sadece şunu söyliyim, Şenol Güneş’in basın toplantısında tartakladığı gazeteci konusunda sonuna kadar haklı. Gazeteci soru sorar. Gazeteci taraftar gibi oraya girerse; o fırçayı da yemeyi hak eder. Ben Şenol Güneş’in karşısına geçip, gazeteci Fatih olarak her şeyi sorarım ama Galatasaraylı Fatih Altaylı olarak burada haksızsınız falan diyemem. O konuda da son derece haklıdır.”

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