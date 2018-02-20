Chelsea Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte Chelsea Barcelona maçını yayınlayacak kanal!

Şampiyonlar Ligi 2. tur heyecanı Chelsea Barcelona maçı ile devam ediyor. Cüney Çakır'ın yönetceği, yıldızların karşı karşıya geleceği mücadeleyi kaçırmak istemeyen futbol severler Chelsea Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda olduğunu araştırmaya başladı. Peki Chelsea Barcelona ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi heyecanı devam ediyor. Son 16'ya kalmayı başaran takımların maçları izleyenlerin nefesini kesecek. Seyir zevki üst düzey olacak olacak maçta Hazard, Kante, Messi, Suarez sahada olacak. Cüneyt Çakır’ın yöneteceği Chelsea Barcelona maçında Londra’da Chelsea’ye karşı mücadele edecek İspanyol temsilcisi bu maçtan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Peki taraftarların heyecanla beklediği canlı yayın izlenebilecek Chelsea Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte Chelsea Barcelona maçına dair merak edilen maçın saati, hangi kanal ve ne zaman oynanacağına dair tüm detaylar…

CHELESEA BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi’nde adeta erken final gibi maçı kaçırmak istemeyen futbol tutkunları Chelsea Barcelona saat kaçta, hangi kanalda olduğunu araştırıyor. 20 Şubat salı günü Türkiye’den de canlı yayınlanacak maç 22:45’de başlayacak. Cüneyt Çakır’ın yöneteceği Chelsea Barcelona maçı Tivibu Spor 3’ten canlı yayın ekranlara gelecek.

CHELSEA İSTİKRARSIZ GÖRÜNTÜ SERGİLİYOR

Premier Lig’in son şampiyonu Chelsea geçen sezon Antonio Conte yönetiminde şampiyonluğa ulaşsa da bu sezon beklentilerin altında kaldı. Ligde şampiyonluk yarışından kopan takım Şampiyonlar Ligi’nde ise yoluna devam ediyor. Finali hedefleyen takımlardan biri olan Chelsea bu ilk maçta iyi bir sonuca imza atarak Barcelona deplasmanına güçlü bir şekilde çıkmak istiyor.

BARCELONA RÜZGAR GİBİ ESİYOR

Ernesto Valverde yönetiminde şu ana kadar harika işlere imza atan takım bu grafiği sürdürmek istiyor. Ligde namağlup liderliğini sürdüren takım, Şampiyonlar Ligi’nde de grup etabını yenilgisiz tamamladı. İyi bir ivme yakalayan ve bunun bozulmasını istemeyen Barcelona, Chelsea karşısında ilk maçta turu getirecek sonucu alarak Camp Nou’da oynanacak maçta taraftarı önüne rahat çıkmak istiyor.