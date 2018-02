Cenk Tosun’dan Beşiktaş’a destek paylaşımı

Beşiktaş’ın Bayern Münih’e konuk olduğu UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçı öncesi Cenk Tosun’dan Beşiktaş’a destek mesajı geldi. Siyah-beyazlıların Devler Ligi’ndeki namağlup yürüyüşünde büyük katkısı olan ve rekor bedelle Everton’a transfer olan Cenk Tosun, zorlu maç öncesi paylaşımda bulundu.

Cenk Tosun, “Başarılar Beşiktaşım.. Kalbim ve Dualarım sizinle” ifadelerini kullandı. UEFA Şampiyonlar Ligi hesabı ise Cenk Tosun’un paylaşımını alıntılayarak takipçilerine bir soru sordu: “Beşiktaş bu adam olmadan ne yapacak?”

How will @Besiktas get on without this man? #UCL https://t.co/pBOaKg1CEK

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 20 Şubat 2018