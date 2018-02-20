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Cenk Tosun’dan Beşiktaş’a destek paylaşımı

Bayern Münih'in Beşiktaş'ı konuk ettiği karşılaşma öncesinde Cenk Tosun, kişisel Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Cenk, "Başarılar Beşiktaşım.. Kalbim ve Dualarım sizinle" ifadelerini kullandı.
22:0620 Şubat 2018
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Cenk Tosun’dan Beşiktaş’a destek paylaşımı

Beşiktaş’ın Bayern Münih’e konuk olduğu UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçı öncesi Cenk Tosun’dan Beşiktaş’a destek mesajı geldi. Siyah-beyazlıların Devler Ligi’ndeki namağlup yürüyüşünde büyük katkısı olan ve rekor bedelle Everton’a transfer olan Cenk Tosun, zorlu maç öncesi paylaşımda bulundu.

Cenk Tosun, “Başarılar Beşiktaşım.. Kalbim ve Dualarım sizinle” ifadelerini kullandı. UEFA Şampiyonlar Ligi hesabı ise Cenk Tosun’un paylaşımını alıntılayarak takipçilerine bir soru sordu: “Beşiktaş bu adam olmadan ne yapacak?”

20 Şubat 2018 İngilizler`den büyük hata! Cenk Tosun... Temsilcimiz Beşiktaş'ın bu akşam Şampiyonlar Ligi 2.Turunda karşılaşacağı maç öncesi İngiliz Daily Mirror Gazetesi bir hataya imza attı. İlgili Haberi Oku

Etiketler
bayern münih beşiktaş Cenk Tosun UEFA Şampiyonlar Ligi
Son güncelleme: 22:14 | 20.02.2018
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