Cenk Tosun’dan Beşiktaş’a destek paylaşımı

Bayern Münih'in Beşiktaş'ı konuk ettiği karşılaşma öncesinde Cenk Tosun, kişisel Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Cenk, "Başarılar Beşiktaşım.. Kalbim ve Dualarım sizinle" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş’ın Bayern Münih’e konuk olduğu UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçı öncesi Cenk Tosun’dan Beşiktaş’a destek mesajı geldi. Siyah-beyazlıların Devler Ligi’ndeki namağlup yürüyüşünde büyük katkısı olan ve rekor bedelle Everton’a transfer olan Cenk Tosun, zorlu maç öncesi paylaşımda bulundu.

Cenk Tosun, “Başarılar Beşiktaşım.. Kalbim ve Dualarım sizinle” ifadelerini kullandı. UEFA Şampiyonlar Ligi hesabı ise Cenk Tosun’un paylaşımını alıntılayarak takipçilerine bir soru sordu: “Beşiktaş bu adam olmadan ne yapacak?”

Başarılar Beşiktaşım.. Kalbim ve Dualarım sizinle @Besiktas pic.twitter.com/Fq1MrAuZHy — Cenk Tosun (@CenkTosun_) 20 Şubat 2018

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