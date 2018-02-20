Cenk Tosun Dubai kampında kendisine hayran bıraktı

Ara transferde gittiği Everton'da henüz fazla forma şansı bulamayan Cenk Tosun, antrenmanlardaki hırslı görüntüsüyle dikkat çekmeye devam ediyor.

SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig takımlarından Everton’da forma giyen Cenk Tosun, Dubai’ye yapılan kampta sergilediği performansla teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce, ara transferde kadroya katılan milli futbolcunun henüz Ada futboluna uyum sağlayamadığını öne sürerek ilk 11 için hazır olmadığını dile getiriyordu.

İngiliz ekibinin kamp için gittiği Dubai’de gerçekleştirdiği antrenmanda hırslı görüntüsüyle dikkat çeken 26 yaşındaki forvet, attığı gollerle ilk 11’de oynamaya hazır olduğu mesajını verdi.

Everton’ın resmi Instagram hesabından paylaşılan görüntülere taraftarlar, “Cenk Tosun artık Premier Lig’e hazır” yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Öte yandan Everton antrenörlerinden Duncan Ferguson yaptığı açıklamada, “Dubai kampında Cenk Tosun antrenmanlarda oldukça iyi ve goller atıyor. Takıma uyum konusuna mesafe kat etti. Önümüzdeki dönemlerde bizi çok büyük katkılar sağlayacak. Ondan çok şeyler bekliyoruz ve bunu da başaracak. Geldiği günden itibaren uyum sorunu yaşıyordu ama şimdi arkadaşlarıyla birlikte daha uyumlu bir şekilde çalışmaya başladı” ifadelerini kullandı.

İşte Cenk Tosun’un antrenman görüntüleri;