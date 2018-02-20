CANLI İZLE: Chelsea Barcelona maçı canlı yayın! Chelsea Barcelona Tivibuspor canlı izle!

Şampiyonlar Ligi 2. tur heyecanı erken final gibi bir maçla devam ediyor. Cüney Çakır'ın yöneteceği Chelsea Barcelona maçında yıldızların karşı karşıya gelecek. Dev mücadeleyi kaçırmak istemeyen futbol severler içşn Chelsea Barcelona maçı canlı izle linki haberimizin içerisinde bulunuyor. İşte Chelsea Barcelona maçı canlı yayını ve maçın detayları...

Şampiyonlar Ligi heyecanı Chelsea Barcelona maçı ile devam ediyor. Tüm dünyanın gözünü çevirdiği maçta Cüneyt Çakır da hakem olacak. Chelsea Barcelona maçını izlemek isteyen futbol severler için haberimizin içerisinde Chelsea Barcelona maçı canlı yayın linki yer alıyor. Londra'da Chelsea'ye karşı mücadele edecek İspanyol temsilcisi bu maçtan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. İşte nefesleri kesecek Chelsea Barcelona canlı izle linki, maçın muhtemel 11’leri ve karşılaşamaya dair merak edilen her şey…

CHELSEA BARCELONA MAÇI CANLI İZLE

CHELSEA BARCELONA MAÇI İLK 11

CHELSEA: Courtois, Azpilicueta, Christensen, Rudiger, Moses, Kante, Fagregas, Alonso, Willian, Hazard, Pedro

BARCELONA: Ter Stegen, Pique, Rakitic, Sergio, İniesta, Suarez, Messi, Paulinho, Jordi Alba, Roberto, Umtiti

CHELESEA BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi'nde adeta erken final gibi maçı kaçırmak istemeyen futbol tutkunları Chelsea Barcelona saat kaçta, hangi kanalda olduğunu araştırıyor. 20 Şubat salı günü Türkiye'den de canlı yayınlanacak maç 22:45'de başlayacak. Cüneyt Çakır'ın yöneteceği Chelsea Barcelona maçı Tivibu Spor 3'ten canlı yayın ekranlara gelecek.

Petit rappel de notre compo pour affronter les Blues sur leur pelouse ! #ChelseaBarça #ForçaBarça #UCL pic.twitter.com/AFdaXPFPq4 — FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) 20 Şubat 2018

CHELSEA İSTİKRARSIZ GÖRÜNTÜ SERGİLİYOR

Premier Lig'in son şampiyonu Chelsea geçen sezon Antonio Conte yönetiminde şampiyonluğa ulaşsa da bu sezon beklentilerin altında kaldı. Ligde şampiyonluk yarışından kopan takım Şampiyonlar Ligi'nde ise yoluna devam ediyor. Finali hedefleyen takımlardan biri olan Chelsea bu ilk maçta iyi bir sonuca imza atarak Barcelona deplasmanına güçlü bir şekilde çıkmak istiyor.

BARCELONA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARINDA RÜZGAR GİBİ ESTİErnesto Valverde yönetiminde şu ana kadar harika işlere imza atan takım bu grafiği sürdürmek istiyor. Ligde namağlup liderliğini sürdüren takım, Şampiyonlar Ligi’nde de grup etabını yenilgisiz tamamladı. İyi bir ivme yakalayan ve bunun bozulmasını istemeyen Barcelona, Chelsea karşısında ilk maçta turu getirecek sonucu alarak Camp Nou’da oynanacak maçta taraftarı önüne rahat çıkmak istiyor.

BARCELONA CHELSEA MAÇLARI HEYECANLI GEÇİYOR

İki takım bugüne kadar hazırlık maçları dahil olmak üzere 16 maçta karşı karşıya geldi. Bu maçlardan 5’ini Barcelona, 5’ini ise Chelsea kazanırken, 6 maç ise berabere sonuçlandı. Bu maçın galibi olması halinde rekabette öne geçmiş olacak.