CANLI İZLE: Chelsea Barcelona maçı canlı yayın! Chelsea Barcelona Tivibuspor canlı izle!
Şampiyonlar Ligi heyecanı Chelsea Barcelona maçı ile devam ediyor. Tüm dünyanın gözünü çevirdiği maçta Cüneyt Çakır da hakem olacak. Chelsea Barcelona maçını izlemek isteyen futbol severler için haberimizin içerisinde Chelsea Barcelona maçı canlı yayın linki yer alıyor. Londra'da Chelsea'ye karşı mücadele edecek İspanyol temsilcisi bu maçtan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. İşte nefesleri kesecek Chelsea Barcelona canlı izle linki, maçın muhtemel 11’leri ve karşılaşamaya dair merak edilen her şey…
CHELSEA BARCELONA MAÇI CANLI İZLE
CHELSEA BARCELONA MAÇI İLK 11
CHELSEA: Courtois, Azpilicueta, Christensen, Rudiger, Moses, Kante, Fagregas, Alonso, Willian, Hazard, Pedro
BARCELONA: Ter Stegen, Pique, Rakitic, Sergio, İniesta, Suarez, Messi, Paulinho, Jordi Alba, Roberto, Umtiti
CHELESEA BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Şampiyonlar Ligi'nde adeta erken final gibi maçı kaçırmak istemeyen futbol tutkunları Chelsea Barcelona saat kaçta, hangi kanalda olduğunu araştırıyor. 20 Şubat salı günü Türkiye'den de canlı yayınlanacak maç 22:45'de başlayacak. Cüneyt Çakır'ın yöneteceği Chelsea Barcelona maçı Tivibu Spor 3'ten canlı yayın ekranlara gelecek.
Petit rappel de notre compo pour affronter les Blues sur leur pelouse ! #ChelseaBarça #ForçaBarça #UCL pic.twitter.com/AFdaXPFPq4
— FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) 20 Şubat 2018
CHELSEA İSTİKRARSIZ GÖRÜNTÜ SERGİLİYOR
Premier Lig'in son şampiyonu Chelsea geçen sezon Antonio Conte yönetiminde şampiyonluğa ulaşsa da bu sezon beklentilerin altında kaldı. Ligde şampiyonluk yarışından kopan takım Şampiyonlar Ligi'nde ise yoluna devam ediyor. Finali hedefleyen takımlardan biri olan Chelsea bu ilk maçta iyi bir sonuca imza atarak Barcelona deplasmanına güçlü bir şekilde çıkmak istiyor.
Team to face Barcelona: Courtois; Azpilicueta (c), Christensen, Rudiger; Moses, Kante, Fabregas, Alonso; Willian, Hazard, Pedro.
Subs: Caballero, Cahill, Zappacosta, Drinkwater, Hudson-Odoi, Giroud, Morata. #CHEBAR pic.twitter.com/lzHoGYN626
— Chelsea FC (@ChelseaFC) 20 Şubat 2018
BARCELONA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARINDA RÜZGAR GİBİ ESTİErnesto Valverde yönetiminde şu ana kadar harika işlere imza atan takım bu grafiği sürdürmek istiyor. Ligde namağlup liderliğini sürdüren takım, Şampiyonlar Ligi’nde de grup etabını yenilgisiz tamamladı. İyi bir ivme yakalayan ve bunun bozulmasını istemeyen Barcelona, Chelsea karşısında ilk maçta turu getirecek sonucu alarak Camp Nou’da oynanacak maçta taraftarı önüne rahat çıkmak istiyor.
BARCELONA CHELSEA MAÇLARI HEYECANLI GEÇİYOR
İki takım bugüne kadar hazırlık maçları dahil olmak üzere 16 maçta karşı karşıya geldi. Bu maçlardan 5’ini Barcelona, 5’ini ise Chelsea kazanırken, 6 maç ise berabere sonuçlandı. Bu maçın galibi olması halinde rekabette öne geçmiş olacak.