Beşiktaş’ta Vida kırmızı kart gördü

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada Vida, 16. dakikada kırmızı kart görerek temsilcimizi 10 kişi bıraktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Beşiktaş, Bayern Münih’e konuk oldu. Karşılaşmaya iyi başlayan Beşiktaş, 16. dakikada Vida’nın gördüğü kırmızı kart ile şoke oldu. Atiba’nın kaptırdığı topta Lewandowski ceza sahasına doğru hareketlendi. Lewandowski ceza alanına girerken Vida’nın sert müdahalesi sonrası Polonyalı golcü yerde kaldı. Pozisyonu mutlak gol şansı olarak değerlendiren hakem, Vida’ya doğrudan kırmızı kart gösterdi.

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Devre arasında Beşiktaş’a gelen Hırvat savunma oyuncusu Vida, böylece siyah-beyazlı forma altında çıktığı ilk Şampiyonlar Ligi maçında kırmızı kart görmüş oldu. Beşiktaş Teknik Direktörü, Vida’nın kırmızı kartı sonrası Medel’i savunmanın ortasına çekti. Talisca’yı da orta sahada Atiba’nın yanına çeken Şenol Güneş, oyuncu değişikliğine gitmedi. Beşiktaş, kırmızı kart sonrası orta sahanın kontrolünü Bayern Münih’e bıraktı.