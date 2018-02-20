İşte Beşiktaş Bayern Münih maçı saati ve kanalı! Bayern Münih zor durumda Beşiktaş maç öncesi…

Bu akşam temsilcimiz Beşiktaş, Bayern Münih ile karşılaşacak ve deplasmanda avantaj arayacak. Dünyanın en başarılı kulüpleri arasında yer alan Bayern Münih çok dişli bir rakip. Bayern Münih Beşiktaş maçını televizyondan takip etmek isteyen taraftarlar maçın şifreli kanalda olmasından endişe duyuyordu ki müjdeli haber geldi. Bayern Münih Beşiktaş maçı şifresiz olarak TRT 1 ekranlarında olacak. Şampiyonlar Ligi'ndeki bu önemli maç saat kaçta başlayacak? İşte merak edilenler...

Gözler bu akşam oynanacak Bayern Münih Beşiktaş maçında olacak. Bayern Münih maçı saat kaçta başlyacak ve hangi kanalda yayınlanacak sorusunun cevabı belli oldu. Beşiktaş’ın Almanya’dan avantajlı bir skorla dönmeyi umduğu maç şifresiz olarak yayınlanacak. Beşiktaş Bayren Münih maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Beşiktaş’ın rakibi Bayren Münih’te maç öncesi şok gelişmeler yaşanıyor. İşte maça dair ayrıntılar…

GRİP SALGINI MÜNİH’İ ZOR DURUMDA BIRAKTI!

Basın mensuplarının karşısına geçen Jupp Heynckes, “Avrupa'nın üst düzey takımlarından biriyle karşılaşacağımızı biliyoruz. Beşiktaş, grubunu lider bitirmeyi hak etti. Sert mücadeleler yaşanacak, buna hazırlıklıyız.” dedi. Alman teknik adam, “Şampiyonlar Ligi'nde her takım yolunuza taş koyabilir. Beşiktaş'ı çektiğimizde Alman basını iyi bir kura olduğunu söyledi ancak Beşiktaş'ın Avrupa'nın büyük liglerinde oynamış, tecrübeli oyuncuları var.” ifadelerini kullandı. Benim anlayamadığım konu, Beşiktaş'ın neden şimdiye kadar son 16'ya kalamadığı oldu. Çok iyi bir hocaları var. Takım futbolunu iyi oynatan bir hoca. Futbol oynamasını bilen bir takım. Beşiktaş grupta deplasmanda oynadığı 3 maçı da kazandı. Futbol oynamaya çalışan bir rakip. Biz de onlara baskı kurmaya çalışacağız. İyi bir maç olacaktır. Yarın büyük bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Herkes yapabileceklerini çok iyi biliyor.

BAYERN MÜNİH BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, ŞİFRELİ Mİ?

Bayern Münih Beşiktaş ilk maçı 20 Şubat Salı günü yani bugün saat 22.45’te oynanacak. Bayren Münih Beşiktaş maçını futbol tutkunları TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izleyebilecek.

Şenol Güneş: Uluslararası arenada üst seviyede yer alan takımlardan biriyle oynayacağız. İşimiz zor ama bu zorluğa olumsuzluk olarak bakmıyoruz. Kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız.#Beşiktaş#UCL pic.twitter.com/94JsMnlCtI — Beşiktaş JK (@Besiktas) 19 Şubat 2018

BEŞİKTAŞ BAYERN MÜNİH RÖVANŞI NE ZAMAN?

Beşiktaş Bayern Münih arasında oynanacak ikinci maç ise 14 Mart 2018 Çarşamba günü saat 20.00’de Tivibu Spor 2’den canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ’IN BAYERN MÜNİH KADROSU BELLİ OLDU!

Tolga, Fabricio, Ersin, Vida, Necip, Pepe, Tosic, Gökhan, Adriano, Caner, Medel, Tolgay, Atiba, Lens, Quaresma, Babel, Talisca, Oğuzhan, Mustafa, Negredo, Love, Larin.

BEŞİKTAŞ'IN DİŞLİ RAKİBİ BAYERN MÜNİH…

Dünyanın en başarılı kulüpleri arasında yer alan Bayern Münih Alman spor kulübüdür. 2 Kıtalararası Kupa, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 5 Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 1 UEFA Kupası şampiyonluğu, 1 UEFA Süper Kupası şampiyonluğu, 26 Bundesliga ve 17 Alman Kupası'na sahiptir. Alman panzeri Bayern Münih, 1.85 milyar dolar ile Almanya'nın en büyük, dünyanın ise dördüncü büyük kulübüdür. 185.000 üye sayısıyla SL Benfica ve FC Barcelona'dan sonra bu alanda 3. sıradadır.

Bayern Münih maçı öncesi Beşiktaş`ı korkutan -3 ihtimali! Şampiyonlar Ligi son 16 turunda bu akşam Alman devi Bayern Münih'e konuk olacak temsilcimiz Beşiktaş'ı Münih'te oldukça sert bir hava bekliyor. İlgili Haberi Oku