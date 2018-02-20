Bayern Münih maçı öncesi Beşiktaş’ı korkutan -3 ihtimali!

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda bu akşam Alman devi Bayern Münih'e konuk olacak temsilcimiz Beşiktaş'ı Münih'te oldukça sert bir hava bekliyor.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda bu akşam Alman devi Bayern Münih’e konuk olacak temsilcimiz Beşiktaş’ı Münih’te oldukça sert bir hava bekliyor.

Dev müsabaka öncesi Münih'te kış döneminin en soğuk günleri yaşanıyor. Kentte hissedilen sıcaklığın zaman zaman -10'lara kadar düştüğü kaydedildi.

UEFA muhabirlerinin verdiği bilgilere göre TSİ 22.45'te oynanacak maç anında -3 derecelik sıcaklık ve kar yağışı bekleniyor.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda bu akşam Alman devi Bayern Münih’e konuk olacak temsilcimiz Beşiktaş’ı Münih’te oldukça sert bir hava bekliyor.

Allianz Arena'da oynanacak dev karşılaşmayı birçok scout ve milli takım yetkilisi de takip edecek. Alman basınında yer alan haberlerde, hem Bayern Münih hem de Beşiktaş cephesinde bazı oyuncuların yakından izleneceği ifade edildi.

Bayern Münih cephesinde Almanya Milli Takım yetkililerinin başta kaleci Ulreich olmak üzere Kimmich'i de izleyeceği belirtildi. Beşiktaş'ta ise Talisca, Oğuzhan ve Tolgay gibi genç yıldızların takip altında olacakları aktarıldı.

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