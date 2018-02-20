Bayern Münih Beşiktaş maçında kar tehlikesi… Münih’te maç saatinde fırtına bekleniyor

Beşiktaş bu gece Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayen Münih'e konuk olacak. Almanya'da soğuk günler bekliyor. Bayern Münih Beşiktaş maçı saatinde kar yağışı ve fırtına bekleniyor.

Bu gece sat 22.45’te başlayacak Bayern Münih Beşiktaş mücadelesinde sert iklim kendisini gösterecek. Allianz Arena Stadyum’unda bu gece karlı ve fırtınalı bir hava olacak. Fakat stadyumun zemin ısıtma sistemi olması nedeni ile Bayern Münih Beşiktaş maçında futbolu etkileyecek olumsuz koşulların olması beklenmiyor. Kar yağışı ve fırtına nedeniyle futbolcuların 90 dakikada büyük sıkıntı çekeceği konuşulurken sıcaklığın ise -5 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Allianz Arena’da oynanacak dev karşılaşmayı birçok scout ve milli takım yetkilisi de takip edecek. Alman basınında yer alan haberlerde, hem Bayern Münih hem de Beşiktaş cephesinde bazı oyuncuların yakından izleneceği ifade edildi.