Bayern Münih Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Neuer BJK maçında oynuyor mu?

Beşiktaş'ın Bayern Münih maçına artık kısa süre kaldı. Futbol severlerin sabırsızlıkla beklediği Bayern Münih Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda merak ediliyor. İşte tüm futbol severlerin merakla beklediği Bayern Münih Beşiktaş şifresiz hangi kanalda, maçın saati sorularının yanıtları...

Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi 2. turu ile devam eden kara kartallar Bayern Münih’e konuk oluyor. Allianz Arena’da karşı karşıya gelecek Bayern Münih Beşiktaş maçı saat kaçta başlayacak tüm taraftarlar merak ediyor. Bir diğer merak konusu da Bayern Münih BJK maçı şifresiz hangi kanalda yayınlayacak? İşte milyonları ekran başına kilitleyecek Bayer Münih Beşiktaş hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak, Beşiktaş Bayern Münih maçı kadrosu ve zorlu mücadeleye dair merak edilen her şey haberimizin içerisinde…

BEŞİKTAŞ BAYERN MÜNİH NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? BJK MAÇI ŞİFRESİZ HANGİ KANALDA?

Taraftarlarının şifreli mi yoksa şifresiz mi yayınlanacağını merak ettiği Bayern Münih Beşiktaş ilk maçı 20 Şubat Salı günü saat 22.45’te oynanacak. İkinci maç yani Beşiktaş Bayern Münih rövanş maçı ise 14 Mart Çarşamba günü saat 20.00’da Vodafone Park Stadyumu’nda gerçekleşecek.

Bayern Münih Beşiktaş ilk maç, 20 Şubat 2018 Salı günü saat 22.45'te TRT 1'den şifresiz yayınlanacak. Beşiktaş Bayern Münih arasında oynanacak ikinci maç ise 14 Mart 2018 Çarşamba günü saat 20.00'de Tivibu Spor 2'den canlı yayınlanacak. Hangi kanalda olduğunu araştırırken TRT1’de Bayern Münih Beşiktaş maçının şifresiz olacağını öğrenen Beşiktaşlı taraftarlar adeta havalara uçtu.

BAYERN MÜNİH KALECİSİ NEUER BEŞİKTAŞ MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Bu sezon sık sık sakatlık problemleri yaşayan Alman devinde dünyanın en iyi kalecisi olarak gösterilen Manuel Neuer, Beşiktaş eşleşmesinde rövanş maçında sahalara dönebilir. Alman eldivenin Almanya'da oynanacak ilk maçta forma giyme şansı olmayabilir. Manuel Neuer'in ardından takımın 2. kalecisi Sven Ulreich da sakatlık geçirdi. Tedavisine başlanan Ulreich'ın yerine 36 yaşındaki Tom Starke'ın oynaması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ BAYERN MÜNİH MAÇI HAKEMİ KİM?

Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih ile 20 Şubat salı günü oynayacağı maçı Romanyalı hakem Ovidiu Hategan yönetecek.

Hategan’ın yardımcılıklarını vatandaşları Octavian Șovre ve Sebastian Gheorghe yapacak.

Beşiktaşımız; beyaz forma, siyah şort ve beyaz konç ile Bayern Münih maçına çıkacak. Kalecimiz siyah forma giyecek.#Beşiktaş#UCL pic.twitter.com/FlCh1RVnBM — Beşiktaş JK (@Besiktas) 20 Şubat 2018

BEŞİKTAŞ BAYERN MÜNİH MAÇ KADROSU

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında yarın Almanya temsilcisi Bayern Münih’e ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş’ın kadrosu belli oldu.

İşte siyah beyazlıların Bayern Münih kadrosu:

Tolga, Fabricio, Ersin, Vida, Necip, Pepe, Tosic, Gökhan, Adriano, Caner, Medel, Tolgay, Atiba, Lens, Quaresma, Babel, Talisca, Oğuzhan, Mustafa, Negredo, Love, Larin.

BEŞİKTAŞ’IN RAKİBİ BAYERN MÜNİH’İN BAŞARILARI

Dünyanın en başarılı kulüpleri arasında yer alan Bayern Münih Alman spor kulübüdür. 2 Kıtalararası Kupa, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 5 Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 1 UEFA Kupası şampiyonluğu, 1 UEFA Süper Kupası şampiyonluğu, 26 Bundesliga ve 17 Alman Kupası’na sahiptir. Alman panzeri Bayern Münih, 1.85 milyar dolar ile Almanya’nın en büyük, dünyanın ise dördüncü büyük kulübüdür. 185.000 üye sayısıyla SL Benfica ve FC Barcelona’dan sonra bu alanda 3. sıradadır.

BEŞİKTAŞ'TA ÜÇ İSİM SARI KART CEZA SINIRINDA

Beşiktaş’ta grup maçlarında gördükleri sarı kartlardan dolayı 3 isim ceza sınırında bulunuyor.

Tolgay, Caner ve Talisca grup maçlarında gördükleri 2 sarı kartla ceza sınırına geldi. Üç futbolcu yarın akşam görev almaları ve sarı kart görmeleri durumunda 14 Mart’ta İstanbul’da oynanacak rövanş maçında görev alamayacaklar.

#FCBayern mit weißer Weste gegen türkische Teams – Zahlen und Fakten zu #FCBBJK: https://t.co/939KfmGjwZ pic.twitter.com/0pdKIaOeqS — FC Bayern München (@FCBayern) 20 Şubat 2018

BAYERN MÜNİH'İN HOCASI HEYNCKES'İN BEŞİKTAŞ ŞAŞKINLIĞI

Bayern Münih Teknik Direktörü Jupp Heynckes, Beşiktaş maçı gerçekleştirilen basın toplantısında Beşiktaş hakkında konuştu. Deneyimli hoca, Beşiktaş'ın çok iyi bir takım olduğunu söyledi ve bugüne kadar Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalmamasının kendisini şaşırttığını belirtti.