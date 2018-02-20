Bayern Münih Beşiktaş maçı hangi kanalda saati kaçta? İşte Beşiktaş’ın muhtemel 11’i…

Bayern Münih ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ta nefesler tutuldu! Dünyanın en iyi takımlarından Bayern ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ta muhtemel 11 büyük ihtimalle maçın 11'ine dönüşecek. Maçı televizyondan canlı izlemek isteyen taraftarlar Beşiktaş Bayern Münih maçı hangi kanalda saati kaçta? sorusuna yanıt arıyor. İşte maçın başlama saati ve büyük maç öncesi merak edilenler...

Maçın şifreli kanalda olacağını düşünen futbolseverlere müjdeli haber geldi. Bayern Münih Beşiktaş maçı şifresiz olarak TRT 1 ekranlarında olacak. Şampiyonlar Ligi’ndeki bu son 16 maçı saat kaçta başlayacak? İşte maça dair merak edilenler…

Tüm Türkiye bu akşam oynanacak Bayern Münih Beşiktaş maçına kilitlendi. Bayern Münih maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak sorusunun cevabı da belli oldu. Beşiktaş'ın Almanya'dan avantajlı bir skorla dönmeyi umduğu maç şifresiz olarak yayınlanacak. Beşiktaş Bayren Münih maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Beşiktaş'ın rakibi Bayren Münih'te maç öncesi şok gelişmeler yaşanıyor. İşte maça dair ayrıntılar…

BAYERN MÜNİH BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA? MAÇ ŞİFRELİ KANALDA MI?

Bayern Münih Beşiktaş ilk maçı 20 Şubat Salı günü yani bugün saat 22.45'te oynanacak. Bayren Münih Beşiktaş maçını futbol tutkunları TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izleyebilecek.

Şenol Güneş’in Açıklamaları

Uluslararası arenada üst seviyede yer alan takımlardan biriyle oynayacağız. İşimiz zor ama bu zorluğa olumsuzluk olarak bakmıyoruz. Kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız.#Beşiktaş#UCL

GRİP SALGINI BAYERN’İ ZORA SOKACAK

Basın mensuplarının karşısına geçen Jupp Heynckes, “Avrupa’nın üst düzey takımlarından biriyle karşılaşacağımızı biliyoruz. Beşiktaş, grubunu lider bitirmeyi hak etti. Sert mücadeleler yaşanacak, buna hazırlıklıyız.” dedi. Alman teknik adam, “Şampiyonlar Ligi’nde her takım yolunuza taş koyabilir. Beşiktaş’ı çektiğimizde Alman basını iyi bir kura olduğunu söyledi ancak Beşiktaş’ın Avrupa’nın büyük liglerinde oynamış, tecrübeli oyuncuları var.” ifadelerini kullandı. Benim anlayamadığım konu, Beşiktaş’ın neden şimdiye kadar son 16’ya kalamadığı oldu. Çok iyi bir hocaları var. Takım futbolunu iyi oynatan bir hoca. Futbol oynamasını bilen bir takım. Beşiktaş grupta deplasmanda oynadığı 3 maçı da kazandı. Futbol oynamaya çalışan bir rakip. Biz de onlara baskı kurmaya çalışacağız. İyi bir maç olacaktır. Yarın büyük bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Herkes yapabileceklerini çok iyi biliyor.

KARTAL BEYAZ FORMAYLA…

Beşiktaşımız; beyaz forma, siyah şort ve beyaz konç ile Bayern Münih maçına çıkacak. Kalecimiz siyah forma giyecek.#Beşiktaş#UCL pic.twitter.com/FlCh1RVnBM — Beşiktaş JK (@Besiktas) 20 Şubat 2018

BEŞİKTAŞ'IN BAYERN MÜNİH KADROSU BELLİ OLDU!

Tolga, Fabricio, Ersin, Vida, Necip, Pepe, Tosic, Gökhan, Adriano, Caner, Medel, Tolgay, Atiba, Lens, Quaresma, Babel, Talisca, Oğuzhan, Mustafa, Negredo, Love, Larin.

2. MAÇ NE ZAMAN?

Beşiktaş Bayern Münih arasında oynanacak ikinci maç ise 14 Mart 2018 Çarşamba günü saat 20.00'de Tivibu Spor 2'den canlı yayınlanacak.

KISA KISA BAYERN MÜNİH…

Dünyanın en başarılı kulüpleri arasında yer alan Bayern Münih Alman spor kulübüdür. 2 Kıtalararası Kupa, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 5 Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 1 UEFA Kupası şampiyonluğu, 1 UEFA Süper Kupası şampiyonluğu, 26 Bundesliga ve 17 Alman Kupası’na sahiptir. Alman panzeri Bayern Münih, 1.85 milyar dolar ile Almanya’nın en büyük, dünyanın ise dördüncü büyük kulübüdür. 185.000 üye sayısıyla SL Benfica ve FC Barcelona’dan sonra bu alanda 3. sıradadır.