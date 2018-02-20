CANLI | Bayern Münih Beşiktaş maçı (İşte 11’ler)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu heyecanı Bayern Münih Beşiktaş maçı ile devam ediyor. Grubunu namağlup lider olarak tamamlayan temsilcimiz tarihi başarısının ardından yepyeni bir sayfa açmak için Bayern deplasmanında. Saat 22.45'te başlayacak olan karşılaşmanın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR'da...

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Beşiktaş, Alman devi Bayern Münih’e konuk oluyor. Siyah-beyazlılar, tarihi mücadelede İstanbul’daki rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etmek istiyor. Jupp Heynckes yönetiminde yükselişe geçen Bayern ise seyircisinin önünde sürpriz bir sonuca mahal vermemenin peşinde. Avrupa’da yolculuğuna devam eden tek temsilcimiz olan Beşiktaş’ın kritik mücadelesinin canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR’da…

Avrupa’nın en büyük futbol organizasyonunda G Grubu’nu yenilgisiz olarak 14 puanla lider tamamlayan siyah-beyazlı temsilcimiz, B Grubu’nu Paris Saint-Germain’in ardından 15 puanla ikinci sırada bitiren rakibi karşısında avantaj arayacak. 22.45’te Allianz Arena’da oynanacak karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonu’ndan Ovidiu Hategan görev yapacak.

Rumen hakem Hategan, 2010-2011 sezonunda Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki’yi 2-0 yendiği maçta görev yapmıştı. Siyah-beyazlı ekibin son 16 turundaki rakibi Bayern Münih, Avrupa’nın en önemli kulüplerinden biri olarak dikkati çekiyor. Bavyera ekibi, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 5 kez şampiyonluk ipini göğüsledi. Bayern Münih, Kupa 1’in yanı sıra birer kez UEFA Kupası, UEFA Kupa Galipleri Kupası ve UEFA Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı. Bavyera temsilcisi, Bundesliga’da son 5 sezonda şampiyonluğu rakiplerine kaptırmadı. Bayern Münih, 5’i üst üste olmak üzere elde ettiği 27 şampiyonlukla ligde en fazla bu unvanı elde eden takım konumunda bulunuyor.

Beşiktaş, Avrupa’da formda

Siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında son 7 maçını yitirmedi. Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi’nde Olympique Lyon’u İstanbul’da 2-1 mağlup ederek 7 maçlık yenilmezlik serisini başlatan Beşiktaş, bu sezon Şampiyonlar Ligi’ndeki 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Beşiktaş’ta devre arası transferlerinden Vagner Love ve Domagoj Vida, siyah-beyazlı formayla ilk Avrupa kupası maçı heyecanını yaşamak için teknik direktör Şenol Güneş’ten şans bekleyecek. Siyah-beyazlı ekibin bir başka devre arası transferi Cyle Larin’in, UEFA’ya verilen listede yer almasına rağmen bu akşamki mücadelede oynaması beklenmiyor.

3 futbolcu sarı kart sınırında

Beşiktaş’ta 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Grup maçlarında ikişer kez sarı kart gören Tolgay Arslan, Caner Erkin ve Anderson Talisca, Allianz Arena’daki mücadelede de aynı durumu yaşarsa 14 Mart’taki rövanş karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

BAYERN MÜNİH – BEŞİKTAŞ

STAT: Allianz Arena

HAKEM: Ovidiu Hategan

SAAT: 22.45

BAYERN MÜNİH: Ulreich, Kimmich, Boateng, Hummels, Alaba, Javi Martinez, Vidal, Müller, James Rodriguez, Coman, Lewandowski

TEKNİK DİREKTÖR: Jupp Heynckes

BEŞİKTAŞ: Fabri, Adriano, Pepe, Vida, Caner, Atiba, Medel, Quaresma, Talisca, Babel, Love

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

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