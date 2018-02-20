‘Altın Çocuk Efe’ Frozenland’de de büyüledi

On iki yaşında uluslararası arenada adını dünyaya duyurmayı başaran buz pateni sporcusu Efe Cetiz, nefes kesici gösterilerini Akmerkez Frozenland’de sergilemek üzere ilk kez İstanbul’a geldi.

Kazandığı otuz bir madalyadan yirmi yedisi altın olan ve Ocak ayında Ankara'da gerçekleşen Türkiye Şampiyonası'nda dünya rekoru kıran İzmirli Efe Cetiz, kendisini izlemeye gelenlere buz üstünde hünerlerini gösterdi.

Henüz 12 yaşında 27 altın madalya kazanarak buz patenindeki başarısını uluslararası platforma taşıyan buz pateni sporcusu Efe Cetiz; ilk kez İstanbul'a gelerek gökdelenler arasındaki tek buz pisti olan Frozenland'de muhteşem gösterilerinden birine imza attı. Ankara'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda dünya rekoru kıran İzmirli Cetiz, performanslarına gün içinde belli aralıklarla devam etti. Gösterilerini arasında izleyicilerle fotoğraf çektiren Efe, “Hayalim 2021 Gençlik Olimpiyatları'na katılmak. Her gün bunun için çalışıyorum” dedi.

Buz üstünde kendini özgür hissettiğini söyleyen Efe, zamanının çoğunu buz üstünde geçirdiğini ancak bazen onun bile yetmediğini belirtti. “Daha çok çalışabilmek ve Gençlik Olimpiyatlarına katılmak istiyorum. Bu motivasyonla antrenman yaparken de ne düşmekten ne de sakatlanmak korkusu duyuyorum” dedi.

European Criterium Turnuvası kapsamında İtalya'da düzenlenen Coppa Europa Yarışması'nda birinci olarak Golden Book'a (Altın Kitap) giren ilk ve tek Türk patenci olan Efe Cetiz son olarak Ocak ayında Ankara'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda dünya rekoru kırmıştı.