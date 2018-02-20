Alman taraftarlardan Türklere jest! 20 yıl sonra özür dilediler

Şampiyonlar Ligi son 16 turu için Münih'te bulunan Beşiktaş taraftarlarına Almanlar'dan jest geldi. Bayern taraftarları 1997 olayı için resmen özür diledi.

SKOR DIŞ HABERLER / 1997 yılındaki maçtan sonra ilk kez bir araya gelen taraftarlar barış yemeği organize etti. Türk taraflarları Münih’te ağırlayan Almanlar 20 yıl önceki karşılaşmada yapılan ayrımcı ve ırkçı davranışlar nedeniyle Türk konuklarından özür diledi.

Ünlü Alman gazetesi Bild’de yer alan habere göre, dün akşam iki takım taraftarlarının bir araya geldiği buluşmada yaklaşık 70 kişi yer aldı. Eğlence ve yemek masrafları 1997’de Olimpiyat Stadı’nda yaşanan skandal nedeniyle neredeyse diplomatik krize neden olan Münih taraftarları tarafından karşılandı. Böylece iki takım taraflarları arasındaki buzlar erimiş, maç öncesi dostluk görüntüleri verilmiş oldu.

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1997’DE NE OLMUŞTU?

1997 yılında Bayern Münih ile Beşiktaş eşleşmiş ve bu eşleşmeden Bayern Münih galip çıkmıştı. Ancak, Almanya'daki maçta Bayern Münih taraftarları, ucuzcu Alman marketler zincirinin alışveriş torbalarını tribünlerde göstererek, Beşiktaş’ı ve onu destekleyenleri aşağılamak istemişti. Bir yandan, “Aldi sizleri selamlıyor“ pankartı asılırken, diğer yandan da “Aldi’ye gidin” sloganları atılmıştı.

KAMUOYU AYAĞA KALKTI

17 Eylül 1997’deki maçta Beşiktaş’ı 2-0’le geçen ve 20 Şubat’taki rövanşta da yine aynı skorla karşılaşmadan galip ayrılan Bayern Münih’in taraftarlarının bu tavrı büyük yankı uyandırmıştı. O zamanlar yaklaşık 2 milyon Türk’ün bulunduğu Almanya’da kamuoyu ayağa kalkmış ve bu aşağılama ile “Türkler’e değil, Bayern Münih’e ve onların imajına da zarar verdiği“ vurgulanmıştı. Konu, Alman Meclisi’ne kadar gelmiş ve söz konusu hakaretin yapılacak çeşitli jestlerle örtülmesi istenmişti.

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