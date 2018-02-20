All Star’a geçen Ecem Karaağaç kimdir? Survivor Ecem kaç yaşında?

Survivor 2018'de ekranlarda rüzgar gibi esmeye devam ederken Ecem Karaağaç, ada konseyinde yapılan oylama sonucunda gönüllüler takımından All Star takımına geçti. Peki, All Star takımına geçen Survivor Ecem kimdir, kaç yaşında?

Survivor’da geçtiğimiz günlerde yapılan oylama sonucunda takımında en çok oy alan isim olarak gönüllüler takımında, All star takımına geçen Ecem Karaağaç, yarışmada en çok dikkat çeken isimlerden biri oldu. Eski takımına karşı nasıl bir performans göstereceği merak konusu olan Survivor Ecem hakkında bir diğer merak konusu da Survivor Ecem kimdir, kaç yaşında? İşte hakkında tüm merak edilenlerle Survivor Ecem Karaağaç'ın hayatı…

SURVİVOR 2018'DE ECEM KARAAĞAÇ GÖNÜLLÜLER TAKIMINDAN ALL STAR TAKIMINA GEÇTİ

Survivor 2018'de Gönüllüler kadrosu içinde yarışan Ecem, yapılan oylama Gamze ile ismi en çok yazılan isim oldu. Survivor ada konseyinde yapılan oylama sonucunda 12 kişinin 7'sinin oyunu alan Ecem Karaağaç, Gönüllüler takımından All Star takımına geçti.

ECEM KARAAĞAÇ KİMDİR? SURVİVOR ECEM KAÇ YAŞINDA?

Ecem Karaağaç, 14 Temmuz 1991 tarihinde dünyaya gelmiştir. Futbolla birlikte boks ve fitness ile de uğraşan Ecem Karaağaç, 6 yaşından bu yana spor yapmaktadır. Survivor’a Göz6 yarışmasında verdiği mücadelenin üzerinden iki yıl geçmesiyle birlikte katılma hakkı kazanan Ecem, 7 profesyonel basketbol oynamıştır ve 3 yıllık profesyonel yüzücülük deneyimine sahiptir.

Göz 6 yarışmasının iddialı isimlerinden biri olan Ecem Karaağaç, önceki yıl finale kadar gitmeyi başarmış ancak son anda Survivor biletini Berna Keklikler’e kaptırmıştı. Lisansını spor dışındaki bir alanda tamamlayan Ecem Karağaç’ın yarışmadaki sloganı, “Survivor'da hayatta kalmak zor, benimle yarışmanın zorluğu ise tarif bile edilemez. Beni korkutmak için daha fazlası lazım”dır.