Yılmaz Vural: Bu takım bir üst lige çıkma hedefinden kopmuş değil

Akın Çorap Giresunspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, takım olarak bir üst lige çıkma hedefinden kopmadıklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Akın Çorap Giresunspor’un teknik direktörü Yılmaz Vural, düzenlediği basın toplantısıyla Denizlispor maçı ve ligi değerlendirdi. Vural, Giresun Atatürk Stadyumu’nun zemininin futbolu etkilediğini belirterek, önümüzdeki haftalarda Giresun'da oynanması düşünülen maçların başka sahalarda oynanabileceğini işaret etti.

“Zirve hedefinden kopmadık”

Ligde zirve hedeflerinden kopmadıklarını belirten Vural, “Bu takım bir üst lige çıkması için kuruldu ve bu takımın ben play-off'dan çıkayım diye bir amacı yok. 1 ve 2. olarak çıksın amacı var ve bu hala da var. Bundan kopmuş değiliz. Denizlispor maçında iyi oynamadık, bu bir bahane değil. Rakibin amacında kontra atak ve gerilemek vardı, bunu biliyorduk. Bu tezgaha düşmememiz gerekiyordu. Bunun için de çalıştık ama maalesef bunu engelleyemedik” ifadelerini kullandı.

“Bu sahada oyun olmaz”

Giresunspor’un deneyimli oyunculara sahip olduğunu vurgulayan Vural, “Oynayamıyorlar. Saha çok kötü, bu sahada oyun olmaz. Bu sahada ayağa oyun, pas yaparak oyun mümkün değil. Top çekiyor gidiyor. Bu sahada daha değişik bir sistem anlayışıyla oynamamız gerekiyor ki sahanın negatif etkisini ortadan kaldırabilelim” şeklinde konuştu.Olumsuz yönde tepkilerin takıma bir faydası olmadığını dile getiren Vural, yönetim, futbolcular ve teknik heyetin bu kötü gidişatta kenetlendiklerini söyledi.

“İnşallah Milli Takım arasına kadar…”

28. haftadan sonra Milli Takım arasının takıma daha fazla şeyler katmak adına olumlu geçeceğini kaydeden Vural, şöyle devam etti:

“Kendi oyun anlayışımı anlattığım 5-10 antrenman süreci içerisinde anlayacak duruma gelmedik. Şimdi öyle bir sürece girdik ki, çarşamba, pazar oynayacağız, cuma, oynayacağız, salı oynayacağız. Bir daha yakın bir tarih olacak. Yani aralarda hep 4 günlük mesafeler var ve bu 4 günlük mesafelerde zaten maç sonrası antrenman yapamıyoruz. Ondan sonra yapılan antrenmanda da yapılması gereken tüm değişiklikleri göstermeniz lazım ama mümkün değil. İnşallah milli maç arasına 28. hafta bittiğinde gireceğiz. O döneme kadar yukarıdan kopmak gibi bir durum olmaz inşallah. O son 6 haftalık dönem için 15 günlük bir süremiz olacak. O zamana kadar inşallah bizi yukarıdan koparmayacak derecede puan alırız.”