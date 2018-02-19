Turgay Yonuz: Eljif Elmas Türkiye’de yetişse daha yetenekli olurdu

Makedonya’nın Gostivar Yukarı Banisa Trabzonspor Takımı Teknik Direktörü Turgay Yonuz, Fenerbahçe’nin Makedon futbolcusu Eljif Elmas’ın Türkiye’de yetişmiş olsaydı şimdiki durumundan daha yetenekli bir halde olacağını söyledi.

Makedonya 4. Ligi'nde mücadele eden Yukarı Banisa Trabzonspor Takımı, hazırlıklarını İstanbul'da sürdürüyor. Açıklamalarda bulunan Banisa Trabzonspor Teknik Direktörü Turgay Yonuz, “Takım olarak iyiyiz. Antrenmanlar güzel geçiyor. Şu anda kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışıyoruz. Makedonya'da 4. Lig'de mücadele ediyoruz ve şu anda 1. sıradayız. İnşallah Mayıs sonunda şampiyon olarak bir üst lige yükseliriz. İleriki dönemlerde de her yıl takımımızı üst üste şampiyon yapıp 1. Lig'e kadar yükselmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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“Eljif Elmas Türkiye'de yetişse daha yetenekli olurdu”

Fenerbahçe'nin Makedon futbolcusu Eljif Elmas hakkında da açıklamalarda bulunan Yonuz, “Eljif çok iyi bir futbolcu. Ama Türkiye'de yetişseydi daha yetenekli bir oyuncu olabilirdi. Makedonya'da spor biraz alt seviyede. Şu an az da olsa ilerleme var. Ama buna rağmen Eljif Elmas çok yetenekli ve ilerleyen dönemlerde Fenerbahçe'ye çok faydalı olacaktır” şeklinde konuştu.Takımın yardımcı antrenörü Rahim Mehmedi ise iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirtti. Mehmedi, Yukarı Banisa Trabzonspor'un 17-21 yaş arası futbolculardan oluştuğunu ve bulundukları ligde şampiyon olarak bir üst tura çıkmayı hedeflediklerini dile getirdi.