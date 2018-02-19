Survivor Ramazan kimdir? Gönüllüler takımı yarışmacısı Ramazan Kalyoncu nereli?

Survivor 2018 başlamasının ardından Gönüllüler yarışmacıları daha yakından tanınmaya başlandı. Gönüllüler takımında izleyicilerin dikkatini çeken isimlerden biri de Ramazan Kalyoncu oldu. Performansıyla beğeni toplayan Survivor Ramazan kimdir diye arama motorlarında araştırılmaya devam ediliyor, peki Göz6 programıyla beraber adı duyulmaya başlayan Ramazan Kalyoncu kaç yaşında? İşte cevabı..

Survivor 2018 kavgaları, yarışmaları ve ada konseyi ile fırtına gibi esmeye devam ediyor. Survivor 2018'de ilk kez yarışan Gönüllüler takımı içindeki Ramazan Kalyoncu, kameralara aşina olan isim olarak dikkat çekiyor. Peki daha önce de yarışma programların katılmış olan Ramazan Kalyoncu kimdir? Survivor Ramazan kaç yaşında? İşte Ramazan Kalyoncu'nun hayat hikayesi…

SURVİVOR RAMAZAN KİMDİR? RAMAZAN KALYONCU KAÇ YAŞINDA?

8 Nisan 1990’da Rize’de doğan Ramazan Kalyoncu, çocukluk yaşlarından bu yana sporun bir çok farklı dalı ile ilgilendi. 1998 yılında futbol ile ilgilenirken 2003 yılında ise boksla uğraştı. 2009 yılında Fitness Eğitmenliği yaparken Pilates, Yoga ve Bokwa ile profesyonel olarak ilgilendi. Daha sonrasında ekran önü için eğitimler alan Ramazan özel bir Tiyatro’da yer aldı ve kamera önü eğitimi aldı. Best Model Of Turkey yarışmasında finale çıkan Ramazan Kalyoncu, Idol of Models yarışmasında Türkiye’nin en iyi 3. Erkek Modeli seçildi. Sonrasında Göz6 programı ile beraber bir çok klip ve reklam filmlerinde bulundu.