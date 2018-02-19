Survivor 2018’in ilk eleme adayı Cumali kimdir? Survivor Cumali nereli?

İşte Survivor 2018'in ilk eleme adayları belli oldu. Survivor gönüllüler takımında adı en çok yazılan isim Survivor Cumali oldu. Peki Survivor Cumali Akgül kimdir, kaç yaşında? İşte Cumali Akgül ilginç hayat hikayesi...

Survivor 2018’de geçtiğimiz günlerde ilk eleme heyecanı yaşandı. Survivor 2018’de heyecanın hiç eksik olmadığı dokunulmazlık oyunu oynandı. All Star ve Gönüllüler kıyasıya mücadele verdiği dokunulmazlık oyununda gönüllüler takımı kaybetti ve ada konseyinde bir takım arkadaşlarının ismini yazdı. Bu isimlerde biri de Survivor Cumali oldu. Peki, Survivor için Iğdır’dan yürüyerek İstanbul’a katılan Cumali Akgül kimdir, kaç yaşında? Survivor Cumali nereli? İşte Cumali Akgül’ün hayat hikayesi…

SURVİVOR CUMALİ KİMDİR? CUMALİ AKGÜL’ÜN HAYAT HİKAYESİSurvivor’da yer alabilmek için Iğdır’dan İstanbul’a yürüyen Cumali Akgül, Beyaz Show’a katıldı ve Acun Ilıcalı tarafından Survivor’a kabul edildi, Akgül, yarışmacı olabilmek için 50 günde 1500 km yol yürüdü. Beyazıt Öztürk'ün ısrarları ile Survivor 2018 Gönüllüler takımının ilk yarışmacısı Iğdır'dan İstanbul'a yürüyen Cumali Akgül oldu.

Cumali Akgül’ün Survivor yarışmacısı olma isteğini geri çevirmeyen Acun Ilıcalı ise ‘Bu kadar yolu bizim programımız için yürümesi önemli. Ancak tüm Survivor’a katılmak isteyenler bir yerden bir yere mi yürüsün. Böyle de bir çıkmaza girdik. Kendisiyle tanıştım zaten dünya iyisi bir kardeşimiz. Bir daha yürüyen kimseyi kesinlikle almamayı garanti ederek Cumali’yi Survivor’a almaya karar verdik” dedi.

Cumali Akgül Iğdır doğumlu ve 32 yaşındadır. Evli ve dört çocuk babası olan Cumali Akgül Survivor 2018 Gönüllüler takımının ilk yarışmacısıdır. Daha önce defalarca Survivor'a başvuru yapan ancak kabul edilmeyen Akgül, Iğdır'dan İstanbul'a 50 günlük yürüme serüveninden sonra “hayallerinizi bırakmayın inancın sonu başarıdır.” Sloganı ile gündeme oturdu.