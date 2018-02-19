Selçuk Dereli’den, Kasımpaşa-Galatasaray maçı hakem değerlendirmesi

Galatasaray'ın deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-1 yenildiği maçın ardından tartışmalı pozisyonları değerlendiren FIFA kokartlı eski hakem Selçuk Dereli, sarı kırmızılı takım aleyhine verilen penaltı kararının doğru olduğunu ifade etti.

FIFA kokartlı eski hakem ve Sözcü yazarı Selçuk Dereli, Kasımpaşa’nın Galatasaray’ı 2-1 yendiği maçta tartışma yaratan pozisyonlarla ilgili değerlendirmede bulundu.

Kasımpaşa’nın beraberlik golünü bulduğu penaltı pozisyonunu yorumlayan Dereli, “Hakemin kararı bana göre doğrudur” dedi.

İşte Dereli’nin değerlendirmesi;

“Karşılaşmanın hakemi Halis Özkahya önemli iki sarı kart hatası yaparak maça başladı. Sonrasında oyunu futbolcuların iyi niyetinden dolayı kontrolü altına aldı. Maçta tartışılan en dikkat çekici karar penaltı pozisyonuydu. Bu pozisyonu birkaç açıdan değerlendirmek lazım… Pozisyona ilk baktığımızda Serdar'ın topu sol ayağıyla aldığını düşündük. Ancak sonrasında başka bir açıdan çekilmiş görüntüye baktığımızda aslında topla birlikte hem sol hem de sağ ayağıyla rakibin ayağına bir müdahalesi var. Dolayısıyla bu penaltı kararı bana göre doğrudur. Hakem de zaten pozisyona hâkim ve kendine güvenir bir şekilde düdüğünü çaldı. Sonrasında 2. yarıda da maçı gayet başarılı idare etti.”

Galatasaray`ın savunma oyuncusu Serdar Aziz: Pozisyonun penaltıyla uzaktan yakından alakası yok Galatasaray'ın savunma oyuncusu Serdar Aziz, Kasımpaşa maçında hakem Halis Özkahya'nın verdiği penaltı kararı hakkında konuştu. İlgili Haberi Oku