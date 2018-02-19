Şampiyon kim?

Galatasaray, deplasman sayılmayacak Kasımpaşa maçında ligin şampiyonluğunu etkileyebilecek bir mağlubiyet aldı.

Nedenlere bakacak olursak:

1- Galatasaray'da Fatih hocanın oynatmaya çalıştığı sistem ve taktik henüz istenilen olgunluğa ve verimliliğe ulaşamadı. 4-3-3 oynuyor olmuyor, 4-4-2'ye dönüyor olmuyor. Oyunda bir türlü istenilen üstünlüğü sağlayamıyor.

2- Fatih Hoca bu kadar dağınık oynayan bir Galatasaray'ı görüyor, defansla forvet arasındaki mesafe 35 metre olması gerekirken bu oyunu 60-70 metrede oynayarak çok fazla boş alanlar bırakarak rakibe oynaması için ihtiyacı olan bütün imkânları sağlıyor. Ayrıca kontratak yapması için tüm olanakları sunuyor. Ve böyle dağınık bir görüntüsü olan Galatasaray'da Fatih hoca gereksiz yere risk alarak fazla sayıda forvet oyuncusu oyuna sokarak dağınık olan oyunu daha da dağınık ve karmaşık hale getirdi.

3- Orta saha oyuncuları çok ağır, rakibe pres yapmayan ve rakipten top çalmayan tipteler. Selçuk, Donk ve Tolga gibi bu kadar fazla sayıda rakibi ısırmayan ve savaşmayan oyuncularla sahaya çıkarsanız orta sahanın üstünlüğünü rakibe verir pozisyon yemeye başlarsınız.

4- Hiçbir defans oyuncusu yüzde yüz alamayacağı topa ceza sahası içerisinde yatarak ve kayarak müdahale yapamaz. Ama maşallah Maicon ve Serdar nasıl stoperse, kolay çalım yemek için ve penaltı yaptırmak için neredeyse her topa kayarak müdahale ediyorlar. Aslında Galatasaray mücadele ediyor gibi gözükse de mücadele içerisinde doğru müdahaleler yapmadığı için oyundaki bütün üstünlüğü rakibe verdi.

5- Galatasaray'da Donk ve Rodrigues performansları ile gelecek adına iyi mesajlar verirken, Feghouli, Eren, Tolga ve Serdar Aziz mutlaka takıma daha büyük katkı sağlamalı yoksa Galatasaray'ın şampiyon olma olasılığı Fatih hocanın kulübeden takımı ateşlemesi ile gerçekleşmez. Artık bu ligde 4 takım da şampiyon olabilir. Hakemler zaten kötü. Halis Özkahya da sezonun kötü hakem performanslarını istikrarlı şekilde devam ettirdi.