Saido Berahino çapkınlık yaparken nişanlısı tarafından yakalandı

Stoke City'de forma giyen ünlü futbolcu Saido Berahino, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Chelsea Lovelace ile kaçamak yaparken nişanlısı tarafından yakalandı. Olay sonrası Chelsea Lovelace'ın 3 saat evden çıkamadığı öğrenildi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Stoke City’de forma giyen Saido Berahino, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde nişanlısı Stephania Christoforou’na fena yakalandı. Model ve sosyal medya ünlüsü Chelsea Lovelace ile kaçamak yapan ünlü futbolcu Saido Berahino’nun nişanlısı tarafından evinde basıldığı ortaya çıktı.

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Chelsea Lovelace ile Dubai’de iki gün geçiren Saido Berahino’nun, 14 Şubat’ta döndüğü İngiltere’de çapkınlık yaptığı sırada nişanlısı Stephania Christoforou’nun eve geldiği belirtildi. İngiliz Daily Mail gazetesindeki habere göre Saido Berahino, Chelsea Lovelace ile evinde birlikte olurken nişanlısının eve gelmesi ile şoke oldu. Gazete, Stephania Christoforou’nun ünlü futbolcu ile birlikte yaşadıkları evin önüne gelerek bağırıp çağırdığını ve zorla kapıya dayandığını yazdı.

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Nişanlısı Stephania Christoforou’nun eve geldiği sırada Berahino’nun sevgilisi Lovelace’in 3 saate yakın içeride saklanmak zorunda kaldığı, daha sonra da ünlü futbolcunun ablasının olay yerine gelerek duruma müdahale ettiği öne sürüldü. Berahino, nişanlısı Stephania Christoforou’yu daha önce de hayat kadınlarıyla aldattığı iddiasıyla İngiliz basınına konu olmuştu.