Ricardo Quaresma’dan Bayern Münih açıklaması

Portekizli yıldız Beşiktaş kariyerinin en zor maçına çıkacağını söylerken “Her şeyimizi vermeliyiz. % 100 yetmez, % 120’ye çıkmalıyız” dedi

Ali AYDIN – SÖZCÜ SKOR / Kartal, Bayern Münih'ten başka şey düşünmez oldu. Ricardo Quaresma da hem yarınki ilk randevu hem de rövanş için normal performanslarının üzerine çıkmaları gerektiğini söyledi.

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda eşleştikleri Alman takımı ile oynanacak ilk karşılaşmayı, siyah-beyazlı forma ile çıkacağı en zor mücadele olarak tanımladı.

Quaresma, “Beşiktaş formasıyla 200'e yakın maça çıktım. Münih'teki karşılaşma Beşiktaş kariyerimdeki en zor maç olacak. Her şeyimizi vermeliyiz. %100 yetmez, %120'ye kadar çıkmamız lazım” dedi.

Portekizli futbolcu, siyah-beyazlı forma ile 122 lig, 40 Avrupa, 19 kupa ve 2 Süper Kupa olmak üzere 183 resmi maça çıktı, 31 gol atıp 63 asist yaparak katkı sağladı.

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