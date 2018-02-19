Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

NBA All Star’da kazanan LeBron James’in takımı

NBA'de sabaha karşı oynanan All Star maçını Stephen Curry'nin takımına karşı mücadele eden LeBron James'in takımı kazandı.
10:1519 Şubat 2018
0
NBA All Star’da kazanan LeBron James’in takımı

NBA All-Star’ın son gününde düzenlenen 67. All-Star maçını LeBron James’in takımı kazandı.

All Star mücadelesinde kaptan olarak seçilen Cleveland Cavaliers’ın yıldızı LeBron James ile Golden State Warriors’ın yıldızı Stephen Curry’nin oluşturduğu takımlar karşı karşıya geldi.

Karşılaşma geçen yıllardaki All-Star maçlarının aksine büyük savunma mücadelesine sahne oldu. Maçı LeBron James’in oluşturduğu takım 148-145 kazandı.

Kazanan takımın kaptanı James, maçın “En Değerli Oyuncu” (MVP) ödülüne layık görüldü. LeBron James, kariyerinde üçüncü kez NBA All-Star maçında MVP ödülünü kazanmış oldu.

17 Şubat 2018 NBA All Star MVP seçilen Bogdan Bogdanovic kimdir? Bogdanoviç`in boyu kaç? NBA All Star maçında Dünya Karması, ABD Karması'nı 155-124 yenerken eski Fenerbahçeli Bogdanovic MVP seçildi. Peki Sırp yıldız Bogdanovic kimdir? Eski Fenerbahçeli Bogdanovic kaç yaşında? İşte cevabı... İlgili Haberi Oku

Etiketler
LeBron James NBA
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER