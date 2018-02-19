Milan’ın sahibi Çinli işadamı Yonghong Li iflas etti!
İtalyan devi Milan'ı 2 sene önce satın alan Çinli milyarder işadamı Yonghong Li'nin iflas ettiği açıklandı. Li'nin yardımcısı David Han Li geçtiğimiz hafta G.Saray'ın maçını izlemek üzere TT Stadyumu'na gelmiş, transfer ve satın alma söylentilerine neden olmuştu.
İtalyan gazetesi Corriere della Sera, Milan’ı 740 milyon Euro karşılığında satın alan Çinli ticaret devi Taobao’nun sahibi Yonghong Li’nin iflas ettiğini açıkladı.
ALACAKLI BANKALAR DAVA AÇTI!
Gazetenin haberine göre, Linin kasası Milan’ı satın aldığında zaten boştu. Çin’de Li’den alacaklı olan bankalar kendisine dava açtı. Mahkemede borçların tahsilatı için holdingin varlıklarının açık arttırmaya sunulduğu duyuruldu.
GALATASARAY İÇİN GELMİŞLERDİ
Li’nin yardımcısı David Han Li, geçtiğimiz hafta Galatasaray’ın Antalyaspor maçını izlemek üzere TT Stadyumu’na gelmişti. Başkan Mustafa Cengiz tarafından locada ağırlanan Çinli iş adamının yardımcısının gelişi transfer ve satın alma söylentilerini beraberinde getirmişti.
Milliyet
Son güncelleme: 14:27 | 19.02.2018