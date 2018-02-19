Milan’ın sahibi Çinli işadamı Yonghong Li iflas etti!

İtalyan devi Milan'ı 2 sene önce satın alan Çinli milyarder işadamı Yonghong Li'nin iflas ettiği açıklandı. Li'nin yardımcısı David Han Li geçtiğimiz hafta G.Saray'ın maçını izlemek üzere TT Stadyumu'na gelmiş, transfer ve satın alma söylentilerine neden olmuştu.

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