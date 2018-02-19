Maçtan bir gün önce oğlunu kaybetti, gözyaşlarını tutamadı!

Irak'ta forma giyen Alaa Ahmed isimli kaleci, ligde oynanan maçtan sonra bir gün önce oğlunun öldüğü haberini açıkladı ve saha içinde gözyaşlarına hakim olamadı!

SKOR DIŞ HABERLER / Irak Premier Lig takımlarından Naft Maysan takımında kalecilik yapan Alaa Ahmed, Al-Shorta ile oynadıkları maçın ardından yeni doğan oğlunun öldüğünü açıkladı ve sahada gözyaşlarına boğuldu.

Geçtiğimiz cuma günü oynanan mücadele beraberlikle sona ererken maçtan bir gün önce bebeğini kaybeden Iraklı kaleci, acı haberi takım arkadaşlarına ve teknik direktörüne açıkladı.

Gözyaşlarına hakim olamayan kaleciyi takım arkadaşları teselli ederken ortaya çıkan görüntüler duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Geçen sene Kasım ayında da, Amerikan futbolu oyuncusu Marquise Goodwin, yeni doğan çocuğunun ölümünden birkaç saat sonra sahaya çıkmış ve maçta forma giymişti.

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