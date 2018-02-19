MAÇ ÖZETİ: Real Betis Real Madrid maçında 8 gol! Real Madrid 2. devre coştu… İşte özet!

İspanya La Liga'da ligin 24. haftasında bol gollü karşılaşma heyecanı doruğa taşıdı. Real Betis Real Madrid maçında ilk devreyi önde bitiren Real Betis tutunamadı ve 5-3 mağlup oldu. Bol gollü geçen maçın özeti merak edilmeye başlandı. İşte Real Madrid Real Betis maç özeti...

Real Betis Real Madrid maç özetini izlemek isteyen futbol tutkunları internete akın etti. Real Madrid Real Betis maçı Avrupa’da haftanın en dikkat çeken maçları arasına girdi. Real Betis’in sahası Benito Villamarin Stadı’nda gerçekleşen karşılaşmada ilk gol Madrid ekibininden gelirken ev sahibi ekipten cevap gecikmedi…

REAL BETİS REAL MADRİD MAÇ ÖZETİ

REAL BETİS REAL MADRİD MAÇI DETAYLARI

11. dakikada Asensio’nun golüyle öne geçen Real Madrid adından kalesinde iki gol gördü. Real Betis’in Real Madrid karşısında kısa sürede bulduğu iki gol ev sahibi ekibin öne geçmesini sağladı. 33. dakikada Aissa Mandi ve, Madrid’den Nacho’nun kendi kalesine attığı golle ilk yarı 2-1 Betis üstünlüğüyle bitti.

İKİNCİ YARIDA MADRİD RÜZGARI

Karşılaşmanın 50. dakikasında sergio Ramos ile eşitliği sağlayan Real Madrid, Marco Asensio ile 59. dakika tekrar öne geçti. 65. dakika sahneye çıkan Ronaldo, skoru 4-2 yaptı. Real Betis 85. dakikada Sergio Leon ile 4-3 yaparak ümitlense de, perdeyi 90+2’de Benzama kapattı. 5-3’lük skor maçın sonucunu belirledi.