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Kasımpaşa’nın golünde büyük hata! Gözlerden kaçtı

Süper Lig'de dün oynanan ve Galatasaray'ın 2-1 mağlup olduğu Kasımpaşa deplasmanında stat görevlileri ev sahibi ekibin ikinci golünden sonra büyük bir hata yaparak skoru Galatasaray lehine yazdı.
14:4919 Şubat 2018
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Kasımpaşa’nın golünde büyük hata! Gözlerden kaçtı

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanına konuk olurken sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrıldı. Büyük heyecana sahne olan mücadelede 80. dakikada Kasımpaşa adına Koita 2. golü attı ve ev sahibi ekibi öne geçirerek büyük sevinç yaşadı.

Gol sevinci için kulübeye koşan Koita’nın sevincini çeken beIN SPORTS kameraları, stadın skor tabelasında yapılan büyük hatayı da yakaladı.

Koita’nın attığı golü Galatasaray lehine yazan stat görevlileri skoru 1-2 Galatasaray üstünlüğü şeklinde yansıttı. Maç anında gözlerden kaçan bu hata kısa sürede düzeltildi.

Haber 7

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Etiketler
galatasaray gol hata Kasımpaşa skorbord
Son güncelleme: 14:52 | 19.02.2018
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