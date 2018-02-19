Kasımpaşa’nın golünde büyük hata! Gözlerden kaçtı

Süper Lig'de dün oynanan ve Galatasaray'ın 2-1 mağlup olduğu Kasımpaşa deplasmanında stat görevlileri ev sahibi ekibin ikinci golünden sonra büyük bir hata yaparak skoru Galatasaray lehine yazdı.

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