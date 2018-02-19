Bayern’de grip salgını… Jupp Heynckes’ten Beşiktaş itirafı!

Bayern Münih teknik direktörü Jupp Heynckes, Beşiktaş ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısı düzenlendi. Tecrübeli teknik adam takımda grip salgını olduğunu söyledi.

Basın mensuplarının karşısına geçen Jupp Heynckes, “Avrupa’nın üst düzey takımlarından biriyle karşılaşacağımızı biliyoruz. Beşiktaş, grubunu lider bitirmeyi hak etti. Sert mücadeleler yaşanacak, buna hazırlıklıyız.” dedi.

Alman teknik adam, “Şampiyonlar Ligi’nde her takım yolunuza taş koyabilir. Beşiktaş’ı çektiğimizde Alman basını iyi bir kura olduğunu söyledi ancak Beşiktaş’ın Avrupa’nın büyük liglerinde oynamış, tecrübeli oyuncuları var.” ifadelerini kullandı.

Benim anlayamadığım konu, Beşiktaş’ın neden şimdiye kadar son 16’ya kalamadığı oldu. Çok iyi bir hocaları var. Takım futbolunu iyi oynatan bir hoca. Futbol oynamasını bilen bir takım.

Beşiktaş grupta deplasmanda oynadığı 3 maçı da kazandı. Futbol oynamaya çalışan bir rakip. Biz de onlara baskı kurmaya çalışacağız. İyi bir maç olacaktır. Yarın büyük bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Herkes yapabileceklerini çok iyi biliyor.

İşte Beşiktaş`ın Bayern Münih kadrosu Beşiktaşın UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 turunda oynayacağı Bayern Münih maçı için Almanya'ya gitti. İlgili Haberi Oku

TAKIMDA GRİP SALGINI VAR

Kimlerin oynayıp oynamayacağını söyleyemem. Şu anda bir grip salgını var, geçen hafta birisi son anda oynayamamıştı. Beşiktaş maçında da son ana kadar bekleyeceğiz.Yabancı futbolcular ile empati yapmak çok önemli. Güney Amerika ruhunu bildiğimi düşünüyorum. Latin Amerikalı futbolcular daha farklı düşünüyor. Bir hata yaptıklarında anlayış gösterebiliyorsunuz.