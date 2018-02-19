Jelena İnstagram fotoğraflarıyla yine olay yarattı! Tosic’in eşi Jelena Karleusa kimdir?

Beşiktaşlı futbolcu Dusco Tosic'in eşi Jelena Karleusa, İnstagram fotoğraflarıyla olay yaratmaya devam ediyor. Peki Beşiktaş'ın yengesi Jelena Karleusa kimdir? İşte yanıtı...

Beşiktaşlı futbolcu Dusco Tosic’in eşi Jelena Karleusa, fotoğraflarıyla sallamaya devam ediyor. Sosyal medya hesabı Instagram’dan yaptığı paylaşımları ile magazin sayfalarında sürekli haber olan Jelena Karleusa, yine iddialı bir pozunu takipçileri için paylaşatı.

2007’de yılından kalma bir iddialı fotoğraflarını İnstagram hesabından paylaşan Jelena’nın fotoğrafı binlerce beğeni aldı. İşte Jelena’nın son Instagram paylaşımı;

Duško Tošić’in eşi Jelena Karleuša, sosyal medya paylaşımları ile dikkat çekmeye devam ediyor. Ülkesi Sırbistan’da da başarılı bir şarkıcılık kariyeri olan Jelena Türkiye’de daha çok İnstagram fotoğrafları ile ün yaptı. Magazin programlarında sık sık boy gösteren Tosic’in karısı Jelena kimdir pek çok kişi tarafından merak ediliyor. İşte Tosic’in eşi Jelena kimdir, Jelena nereli ve Jelena Karleusa’nın dikkat çeken İnstagram paylaşımlarından bazıları…

TOSİC İLE EVLİ OLAN ELENA KARLEUSA KİMDİR?

Jelena Karleuša (d. 17 Ağustos 1978, Belgrad), Sırp Turbo-Folk ve Pop şarkıcısıdır. Tarkan Tevetoğlu’nun seslendirdiği Şımarık (“Zene Vole Dijamante”) ve Şıkıdım (“Jelena, Jelena”) olarak seslendirdi. Ludaca (Halay) en başarılı çalışmalarındandır.

2004 yılında beri Beşiktaşlı Dusko Tosic ile evli olan Jelena’nın, bu evliliğinden Nika ve Atina adında iki çocuğu bulunmaktadır.

EBRU POLAT’IN YORUMU İLE TEKRAR GÜNDEME GELDİ

Sırp şarkıcı Jelena Karleusa, Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu eşi Dusko Tosic ile fotoğrafını “Doğum günü erkeği” notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Şarkıcı Ebru Polat, fotoğrafın altına “İkiniz de erkeğe benziyorsunuz. Hanginizin doğum günü?” diye yazınca Jelena Karleusa çok öfkelendi. Kendi ülkesinde ünlü bir şarkıcı olan ve marjinal tarzı ile sınırları zorlayan Jelena Karleusa, Ebru Polat‘ın yazdığı yorumu silip, şarkıcıyı engelledi.

ALBÜMLERİ

Ogledalce (1995)

Zenite Se Momci (1996)

Veštice, Vile (1997)

Jelena (1998)

Gili, Gili (1999)

Za Svoje Godine (2001)

Samo Za Tvoje Oci (2002)

Magija (2005)

JK Revolution (2008)

The Diamond Collection CD1/CD2 (2009)

Diva (2012)

VİDEO KLİPLERİ

Ogledalce (1995)

Najbolja Drugarice (1995)

Zenite Se Momci (1996)

Sad Smo Stranci Postali (1996)

Prezivecu (1998)

Gili, Gili (1999)

Ludaca (2001)

Samo Za Tvoje Oci (2002)

Manijak (2003)

Slatka Mala (2005)

Upravo Ostavljena (2006)

Tihi Ubica (2008)

Mani Se (2008)

Insomnia (2010)

Muškarac Koji Mrzi Zene (2011)

Krimi rad (2012)

So (2012)