İsveç Rallisi Neuville’in

Dünya Ralli Şampiyonası’nın ikinci yarışı İsveç Rallisi’ni Red Bull sporcusu Thierry Neuville kazandı. Bu sonuçla puanını 41’e çıkaran Neuville, Sebastien Ogier’in 10 puan önünde pilotlar klasmanında liderliğe yükseldi.

Dünyanın en çok izlenen motor sporları organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nda sezonun ikinci ayağı İsveç Rallisi'ni Thierry Neuville kazandı. Belçikalı pilot, 314.25 kilometre uzunluğundaki, 19 etaptan oluşan mücadeleyi 2 saat 52 dakika 13.1 saniyede tamamladı. Neuville aynı zamanda kar ve buzla kaplı zeminde düzenlenen İsveç Rallisi'ni kazanan ve İskandinav olmayan üçüncü pilot oldu. İsveç Rallisi'ni İrlandalı Craig Breen, liderin 19.8 saniye arkasında ikinci tamamladı. Yarışta üçüncü sırayı Norveçli Andreas Mikkelsen aldı.

Sezonun ilk yarışı olan Monte Carlo'yu kazanan, son 5 yılın dünya şampiyonu Sebastien Ogier ise yarışı liderin 8 dakika 45.4 saniye gerisinde 10. sırada tamamladı. Bu sonuçların ardından pilotlar klasmanında liderlik 10 puan farkla Neuville'e geçti. Tecrübeli pilot, “İnanılmaz bir hafta sonu oldu. Bu yıl burada bu kadar hızlı bir performans beklemiyorduk. Fakat takım ve araç bize zafer için savaşma şansı verdi” açıklamasını yaptı.

Dünya Ralli Şampiyonası'nın üçüncü ayağı 8-11 Mart tarihlerinde Meksika'da düzenlenecek. Bu yıl 13 farklı ülkede gerçekleşecek Dünya Ralli Şampiyonası, 7 yıllık bir aranın ardından 13-16 Eylül'de Türkiye'ye de uğrayacak ve motor sporları tutkunlarına Marmaris'te unutulmaz anlar yaşatacak. 2018 Dünya Ralli Şampiyonası, 18 Kasım'da Avustralya'daki yarışla son bulacak.