İşte Beşiktaş’ın Bayern Münih kadrosu
Beşiktaşın UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 turunda oynayacağı Bayern Münih maçı için Almanya'ya gitti.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında yarın Almanya temsilcisi Bayern Münih’e ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş’ın kadrosu belli oldu.
İşte siyah beyazlıların Bayern Münih kadrosu:
Tolga, Fabricio, Ersin, Vida, Necip, Pepe, Tosic, Gökhan, Adriano, Caner, Medel, Tolgay, Atiba, Lens, Quaresma, Babel, Talisca, Oğuzhan, Mustafa, Negredo, Love, Larin.
Son güncelleme: 13:59 | 19.02.2018