İşte Beşiktaş’ın Bayern Münih kadrosu

Beşiktaşın UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 turunda oynayacağı Bayern Münih maçı için Almanya'ya gitti.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında yarın Almanya temsilcisi Bayern Münih’e ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş’ın kadrosu belli oldu.

İşte siyah beyazlıların Bayern Münih kadrosu:

Tolga, Fabricio, Ersin, Vida, Necip, Pepe, Tosic, Gökhan, Adriano, Caner, Medel, Tolgay, Atiba, Lens, Quaresma, Babel, Talisca, Oğuzhan, Mustafa, Negredo, Love, Larin.

Ricardo Quaresma`dan Bayern Münih açıklaması Portekizli yıldız Beşiktaş kariyerinin en zor maçına çıkacağını söylerken “Her şeyimizi vermeliyiz. % 100 yetmez, % 120'ye çıkmalıyız” dedi İlgili Haberi Oku

Abdullah Yılmaz`dan olay sözler: `Bursaspor-Beşiktaş maçında Mete Kalkavan değişmiştir.` 2. Lig Kırmızı Grup'taki Afjet Afyonspor-Menemen Belediyespor maçı öncesinde MHK Başkanı Yusuf Namoğlu'nun, kendisini tehdit ettiğini iddia ederek, hakemliği bırakan Abdullah Yılmaz, çarpıcı itiraflarda bulundu. İlgili Haberi Oku