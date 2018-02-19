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İşte Beşiktaş’ın Bayern Münih kadrosu

Beşiktaşın UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 turunda oynayacağı Bayern Münih maçı için Almanya'ya gitti.
13:2319 Şubat 2018
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İşte Beşiktaş’ın Bayern Münih kadrosu

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında yarın Almanya temsilcisi Bayern Münih’e ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş’ın kadrosu belli oldu.

İşte siyah beyazlıların Bayern Münih kadrosu:

Tolga, Fabricio, Ersin, Vida, Necip, Pepe, Tosic, Gökhan, Adriano, Caner, Medel, Tolgay, Atiba, Lens, Quaresma, Babel, Talisca, Oğuzhan, Mustafa, Negredo, Love, Larin.

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Etiketler
bayern münih beşiktaş kadro şampiyonlar ligi
Son güncelleme: 13:59 | 19.02.2018
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