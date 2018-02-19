iddaa Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin oranlarını açıkladı

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi konuk edeceği dev derbinin iddaa oranları açıklandı. Beşiktaş'ın galibiyetine 1.90 oran verildi. 21 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Fenerbahçe'nin galibiyetine 2.70 oran veren iddaa Risk Yönetimi, beraberlik oranını ise 3.20 olarak belirledi.

Spor Toto Süper Lig’de 23. haftada Beşiktaş’ın Fenerbahçe’yi konuk edeceği karşılaşma öncesinde iddaa Risk Yönetimi, dev derbinin oranlarını açıkladı. Beşiktaş karşılaşmanın favorisi olarak gösterildi.

iddaa, Beşiktaş’ın galibiyetine 1.90 oran verdi. 21 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Fenerbahçe’nin galibiyetine 2.70 oran veren iddaa Risk Yönetimi, beraberlik oranını ise 3.20 olarak belirledi.

Geçen sezon Vodafone Park’ta oynanan maçta iddaa risk yönetimi 1.60’lık orandan Beşiktaş’ı favori göstermiş ancak karşılaşma 1-1’lik eşitlik ile sona ermişti. Beşiktaş, Fenerbahçe’yi 25 Şubat Pazar günü saat 19.00’da ağırlayacak. Bayern`de grip salgını... Jupp Heynckes`ten Beşiktaş itirafı! Bayern Münih teknik direktörü Jupp Heynckes, Beşiktaş ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısı düzenlendi. Tecrübeli teknik adam takımda grip salgını olduğunu söyledi. İlgili Haberi Oku