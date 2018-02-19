Hafta içi zabıta hafta sonu gönüllü sutopu antrenörü

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde motorize zabıta olarak görev yapan Mehmet Çelik, aynı zamanda gönüllü olarak yüzme ve sutopu antrenörlüğü yaparak gençlerin ve öğrencilerin sporla buluşmasına katkı sağlıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, zabıta görevinde 18. yılını dolduran ve Türkiye'nin birçok ilini gezen Mehmet Çelik, üç buçuk yıldır Mersin'de görev yapıyor. Gençlerin ve çocukların spora ilgisinin artması ve kötü alışkanlıklardan uzak durması için kendini gönüllü olarak antrenörlüğe adayan Çelik, hafta içi motorize zabıta olarak görev yaparken, hafta sonunu ise öğrencilerini eğiterek geçiriyor.

Hafta sonu mesai saatleri dışında 65 öğrenciye sutopu eğitimi veren Çelik, zabıtalık görevini aşkla yaptığının altını çizerken, Büyükşehir Belediyesine yakışır personel olmak ve Mersin'e daha fazla hizmet verebilmek için gönüllü antrenörlük yaptığını dile söyledi.

“Öğrencilerimin başarısı beni motive ediyor”

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği sutopu kurslarında ve Meskispor'da gönüllü olarak antrenörlük yaptığını belirten Çelik, mesai saatleri dışında öğrencilerle ve gençlerle zaman geçirmekten son derece memnun olduğunu ifade ederek, “18 yıllık zabıtayım ve 3 buçuk yıldır da Mersin'de görev yapıyorum. Zabıtalık görevimin yanı sıra antrenörlük yapıyorum ve bunu asla para için yapmıyorum. 65 tane öğrenciyi eğitiyorum. Ve onların başarıları beni daha da motive ediyor. 2017 yılında öğrencilerim, Büyük Erkekler Bölgesel Lig müsabakalarında ikincilik, U19 Bölgesel Lig müsabakalarında üçüncülük ve U17 Bölgesel Lig müsabakalarında dördüncülük derecesini aldılar” dedi.

“En büyük yatırım gençliğe yapılan yatırım”

Zabıta olmasının öğrencilerini şaşırttığını kaydeden Çelik, Büyükşehir Belediyesi'nde ve sivil hayatta vatandaşlara hizmet etmekten onur duyduğunu belirterek, “Öğrencilerim beni zabıta üniforması ile görünce ilk önce çok şaşırmıştı. Şimdi alıştılar. Bende onlardan biriyim. Zabıta olmam sutopu antrenörü olmamama engel değil. İnsan bilgisi ve becerisi ölçüsünde topluma hizmet etmekle mükelleftir. Her şey para değil. Bu kursa gelmek beni yormuyor aksine dinlendiriyor. Zabıtalık stresli bir meslek. Belde halkına hizmet etmek için çok çalışıyoruz. Ben bu kursun da vatandaşlara ve gençlere hizmet olduğunu düşünüyorum. Bunun yanında en büyük yatırım gençliğe ve insanlara yapılan yatırım. Belediyemizde bunun için çalışıyor. Bende ne yapabilirim diye düşündüm. Bilgim becerim ölçüsünde bu işi yapmaya başladım. Ne mutlu bana ki gençlere yatırım yapıyorum” diye konuştu.