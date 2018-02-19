GS TV’den sürpriz Safet Susic iddiası!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 22.haftasında deplasmanda Kasımpaşa’ya 2-1 mağlup oldu. Bu mücadelenin ardından kulübün resmi yayın organı GS TV’de dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

GS TV'de maç sonunda yapılan programda yorumculuk yapan Ömer Kükner, gelecek hafta Galatasaray'ın Bursaspor ile oynayacağı maç öncesi kafaları karıştıran bir iddiada bulundu.

Kükner, ”Galatasaray haftaya Bursaspor ile oynayacak. Bursaspor da sıkıntılı. Paul Le Guen için çok kritik bir maç. Ben Bursaspor'un Safet Susic'i göreve getirmek istediğini, görüştüklerini duydum” ifadelerini kullandı.

SAFET SUSIC KİMDİR?

Teknik adamlık kariyerinde Cannes, İstanbulspor, Al Hilal, Atiker Konyaspor, Ankaragücü, Rizespor, Osmanlıspor, Bosna Hersek ve Evian'ı çalıştıran Safet Susic son olarak Aytemiz Alanyaspor'da görev almıştı. 62 yaşındaki teknik adamın, Alanyaspor ile yakın zamanda yolları ayrılmıştı.

Hatırlanacağı gibi Bursaspor'un Beşiktaş ile oynayacağı maç öncesinde de teknik direktör Paul Le Guen ile yolların ayrılabileceği konuşulmuştu.

Selçuk Dereli`den, Kasımpaşa-Galatasaray maçı hakem değerlendirmesi Galatasaray'ın deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-1 yenildiği maçın ardından tartışmalı pozisyonları değerlendiren FIFA kokartlı eski hakem Selçuk Dereli, sarı kırmızılı takım aleyhine verilen penaltı kararının doğru olduğunu ifade etti. İlgili Haberi Oku