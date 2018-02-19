Gomis neden bayılıyor! Gomis’in hastalığı Vazovagal Senkop nedir?

Gomis'in Kasımpaşa Galatasaray maçında bayılması yürekleri ağıza getirdi. Bayılma anı milyonlar tarafından ekran başında izlenilen Gomis'in hastalığı ne olduğu merak konusu oldu. Peki Gomis neden bayıldı? Gomis'in hastalığı Vazovagal Senkop nedir?

Süper Lig’in 22. haftasında oynanan Kasımpaşa Galatasaray maçının 6. dakikasında sahada kısa süreli bir baygınlık geçirerek hareketsiz kalan Gomis, izleyenleri ve sahadaki futbolcuların şok etti. Fransız forvet Gomis yere düşer düşmez saha kenarında bekleyen sağlık ekipleri yıldız futbolcuya müdahale etti. Sağlık ekiplerinin acil müdahalesi sonrası ayağa kalkan Gomis, kontrollerin yığılmasının ardından oyuna tekrar dahil oldu. Peki Galatasaray’ın Fransız yıldızı Bafetimbi Gomis neden baygınlık geçirdi? Gomis’in hastalığı ne?

GALATASARAY’IN FORVETİ GOMİS’İN HASTALIĞI NE? GOMİS NEDEN BAYILDI?

Beyine kan akışının azalmasının neden olduğu ve kısa süreli şuur kaybına neden olan bayılmalara neden olan “Vazovagal Senkop” hastalığı teşhisi konulan Gomis’le ilgili olarak Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, transferinin gerçekleştiği dönemde açıklama yapmış ve Fransız yıldızın hastalığının futbol oynamasına engel olmadığını duyurmuştu. İnce, Gomis’in sağlık durumu ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

“2017 yılında transfer söz konusu olduğunda Fransa’nın en iyi hastanesine davet edip orada değerlendirdik. Son olarak da burada sponsor hastanemiz Medical Park’ta değerlendirmeleri yaptık. Yapısal bir kalp problemi biz de bulmadık; daha önceki raporlarında da bulunmamış. Oyuncunun benzer bayılmaları yaşaması muhtemel ve yaşayacaktır da… Bu son derece normal ve takip eden bütün sağlık kurulları tarafından da kayıt altına alınmış. Durumunu biliyoruz. Fakat bu durumun altında futbol oynamasına engel olacak bir kalp problemi son 15 yılda yapılan sağlık kontrollerinde rastlanmamış.

Bizim de yaptığımız kontrollerde böyle bir duruma rastlanmadı. Galatasaray tüm riskleri bilerek bütün önlemleri kontrat düzeyinde aldı. Futbol oynamasına engel bir durum yok. Fakat her an bir yerde; antrenman ya da maçta olabilir bir bayılma yaşayabilir. Bizim hazırlıklı olduğumuz, sürpriz bir durum olmayacak. Doğuştan bir kalp hastalığı ya da yapısal bir bozukluk söz konusu değil. Fransa’da iki gün süren detaylı bir araştırma yaptık. Bizzat benim de katıldığım oradaki kardiyologlar ile görüşme imkanı buldum. Buradaki kontrollerinde de futbol oynamasına engel bir duruma rastlamadık.”