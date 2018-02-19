Gençlerbirliği Göztepe: 3-0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta heyecanı Gençlerbirliği Göztepe maçı ile sona erdi. Hem alt sıraları hem de üst sıraları yakından ilgilendiren kritik karşılaşmayı ev sahibi Gençlerbirliği 3-0 kazandı ve 25 puanla haftayı 13. sırada kapattı. Göztepe'nin ligde galibiyet hasreti 6 maça çıkarken İzmir temsilcisi 33 puanla 8. sırada kaldı.

Spor Toto Süper Lig’de 22. hafta Gençlerbirliği’nin Göztepe’yi konuk ettiği kritik karşılaşma ile kapandı. Kümede kalma yarışında alt sıralarda yer alan takımların puanlar almasıyla tehlike bölgesine yeniden yaklaşan Gençlerbirliği, konuğu Göztepe’yi baştan sona üstün götürdüğü maçta 3-0’lık skorla mağlup etti ve önemli bir galibiyet aldı.

MAÇ İSTATİSTİKLERİ

Gençler, 25 puanla haftayı 13. sırada kapatıp rahat bir nefes alırken Göztepe’nin kötü gidişatı sürdü. Göz Göz’ün galibiyet hasreti 6 maça çıkarken İzmir temsilcisi 33 puanla 8. sırada kaldı. Gençlerbirliği’nin gollerini Jailton (3 ve 67) ve Elvis Manu (87) kaydetti. Gençlerbirliği karşısında oldukça zorlanan ve istediği oyunu sahaya yansıtamayan Göztepe’de ise 29’da Adama Traore kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.