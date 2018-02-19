Galatasaray’a 2 sakatlık haberi! Serdar Aziz ve Carrasso…

Süper Lig'in 22.haftasında Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup olarak zirve yarışında yara alan Galatasaray, iki şok sakatlık haberiyle sarsıldı.

Galatasaray Kulübü, Serdar Aziz’in sağ dizinde esneme oluştuğu, kaleci Cedric Carrasso’nun da sol diz iç menisküsünde yırtık bulunduğunu açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

“Sağ dizinde esneme oluşan ve yapılan MR tetkiklerinde geçirilmiş dış menisküs hasarı ile dış yan bağda esneme tespit edilen Serdar Aziz, günü takımdan ayrı özel bir çalışma yaparak geçirdi.

Cedric Carrasso’nun sol diz iç menisküsünde yırtık bulunduğu ve dizinde blokaj oluştuğu gerekçesiyle kulüp doktorumuz Yrd. Doç. Dr. Yener İnce tarafından sponsor hastanemiz Medical Park'ta bugün ameliyat edilmesine karar verildi.

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Fernando Reges, planlanan program doğrultusunda fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı sahada özel bir çalışma gerçekleştirdi.

Sofiane Feghouli, mide rahatsızlığından ötürü antrenmanda yer almayarak dinlendirildi.”