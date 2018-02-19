Fatih Terim’den Tarık Çamdal kararı!

Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Tarık Çamdal, teknik direktör Fatih Terim'in isteği üzerine yeniden takımla birlikte idmanlara çıkmaya başladı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray’ın savunma oyuncusu Tarık Çamdal, teknik direktör Fatih Terim’in talimatıyla yeniden takımla birlikte idmanlara çıkmaya başladı.

Ara transfer döneminde Terim tarafından kadro dışı bırakılan 26 yaşındaki futbolcu, Antalya’da yapılan kamp kadrosuna alınmamıştı.

Bu sezon ligde forma giymeyen Çamdal, Terim’in talimatı sonrasında bu sabah yapılan antrenmana katıldı.

Bugünkü idmandan kareler… pic.twitter.com/0bh2dxroZP — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 19 Şubat 2018

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