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Fatih Terim’den Tarık Çamdal kararı!

Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Tarık Çamdal, teknik direktör Fatih Terim'in isteği üzerine yeniden takımla birlikte idmanlara çıkmaya başladı
13:4319 Şubat 2018
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Fatih Terim’den Tarık Çamdal kararı!

Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray’ın savunma oyuncusu Tarık Çamdal, teknik direktör Fatih Terim’in talimatıyla yeniden takımla birlikte idmanlara çıkmaya başladı.

Ara transfer döneminde Terim tarafından kadro dışı bırakılan 26 yaşındaki futbolcu, Antalya’da yapılan kamp kadrosuna alınmamıştı.

Bu sezon ligde forma giymeyen Çamdal, Terim’in talimatı sonrasında bu sabah yapılan antrenmana katıldı.

19 Şubat 2018 GS TV`den sürpriz Safet Susic iddiası! Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22.haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldu. Bu mücadelenin ardından kulübün resmi yayın organı GS TV'de dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İlgili Haberi Oku

Etiketler
fatih terim galatasaray tarık çamdal
Son güncelleme: 14:27 | 19.02.2018
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