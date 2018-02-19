Evkur Yeni Malatyaspor taraftarları yolda gördükleri Bursaspor taraftarını araçlarına aldılar

Süper Lig’in 22. haftasındaki Bursaspor ile Evkur Yeni Malatyaspor arasında oynanan müsabakayı izlemek için deplasmana giden Malatyalı taraftarlar, yolda gördükleri 2 Bursalı taraftarı araçlarına alarak güzel bir centilmenlik örneği sergilediler.

Bursa'daki Bursaspor-Evkur Yeni Malatyaspor maçı için 20 kişilik grup halinde bir minibüsle bu kentte giden Malatyalı taraftarlar, yolda üzerlerinde yeşil beyaz forma bulunan 2 Bursasporlu taraftar gördü. Bilecik'ten maça geldiklerini öğrendikleri taraftarları araçlarına davet eden Malatya taraftarlar bu davetlerine olumlu yanıt alarak, yolculuklarının kalan kısmına bu 2 misafirle devam ettiler.

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Malatya ve Bursalı taraftarları taşıyan minibüs Bursa stadının önüne geldiğinde çevrede bulunanlar araçtaki tabloyu görünce oldukça şaşırdılar.

Malatyaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Murat Soysal, yaşanan olayın tüm Türkiye'ye örnek teşkil edecek güzellikte olduğunu belirterek, “Futbol her zaman kazanmak ya da kaybetmek değildir. Biz taraftar olarak bu kültürle yetiştik. Aslında taraftarımızın yaptığı çok sıradan bir olay. Biz nasıl insanlık gereği yolda gördüğümüz hiç tanımadığımız kişiyi aracımızla alıp gideceği yere bırakıyoruz, işte buda aynı şey. O arkadaşlar her şeyden önce insan. Ben bu örnek davranışa imza atan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.