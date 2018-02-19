Bursaspor’a bir iyi bir kötü haber

Süper Lig’de dün sahasında Yeni Malatyaspor ile berabere kalan Bursaspor, ara vermeden Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı. Yeşil-beyazlılarda tedavi için gittiği Dubai’den dönen Moussa Sow, takımdan ayrı düz koşu yaparken, diz iç yan bağlarında ikinci derece yırtık tespit edilen Badu'nun ise 4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında dün sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Bursaspor, sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı. Yeşil-beyazlılar, ara vermeden deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı. Sabah saatlerinde Özlüce Tesisleri'nde Teknik Direktör Paul Le Guen yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Dün ilk 11'de oynayan oyuncular, antrenman sahasında yapılan toplantının ardından kondisyon salonunda çalışmalarını sürdürdü.

Dünkü karşılaşmada forma giymeyen ve az süre alan oyuncular ise ısınma koşularının ardından topla birlikte çalışmalar gerçekleştirdi.

Sow döndü Badu'dan kötü haber

Bursaspor'da sakatlığı sebebiyle 3 maçtır forma giyemeyen ve bir süredir Dubai'de tedavi gören Senegalli yıldız Moussa Sow, hafif sakatlığı bulunan Jires Kembo ile birlikte takımdan ayrı düz koşu yaptı. Antrenman eksikliği sebebiyle kuvvet çalışmalarını sürdürecek olan Sow'un çarşamba günü takımla birlikte çalışmalarına başlaması ve Galatasaray maçında da sahada yer alması bekleniyor. Öte yandan Badu'nun ise diz iç yan bağlarında ikinci derece yırtık tespit edildiği ve 4 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Bursaspor, yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.